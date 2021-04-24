С Лазаревой субботой! Поздравления и открытки к празднику
В субботу, 24 апреля, православные в Украине отмечают большой церковный праздник – Лазареву субботу. В этот день христиане воспоминают о чуде воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря, а также готовят веточки вербы для освящения.
Яркие поздравления с праздником, открытки, стихи и пожелания – далее в подборке OBOZREVATEL.Лазарева суббота: поздравления в смс, стихах и прозе
У Лазареву суботу
Щастя вам бажаю,
У диво вірити й любити
Я вас закликаю.
Нехай завжди по вашій вірі
Лише дано вам буде.
Благодать велика Божа
З вами нехай прибуде.
***
Вам в Лазареву субботу
Желаю веры крепкой,
Желаю свято верить,
Надеяться, любить,
И с верой нерушимой
Легко, счастливо жить.
***
У цю світлу суботу
Проявлю свою турботу,
Принесу тобі букет.
Не квіти живі, ні,
Просто прутики від верби
З ніжним пухом першим,
Щоб щастя в дім прийшло,
Нове свято принесло!
***
Суботу Лазареву зустрічайте,
Господа Бога прославляйте,
Не забувайте вірити в диво,
Нехай щастям світяться очі.
Легенду про Лазаря пам'ятайте завжди,
І світло й любов хай прийдуть у ваш дім!
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В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в чудо и не отпускать надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди ждут только светлые, счастливые и радостные дни.
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Зі святом! З Лазаревою суботою! Нехай чудо воскресіння святого Лазаря вселяє в серця християн справжню надію, а світло цього свята осяває душі добром, наповнює їх благодатним спокоєм, миром і радістю.
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С наступлением Вербной Субботы, днем чудесного воскрешения праведного Лазаря Иисусом Христом! Пусть же все члены семьи всегда будут здоровы, недуги обходят стороной. Всего самого лучшего и самого светлого в день Вербной Субботы!
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У цей знаменний день всім християнам належить згадати, що немає в світі нічого непідвласного Господу. І як Лазар воскрес, поставши перед Ісусом, так нехай у душах наших воскресає любов до ближнього, співчуття, благочестя і світло, а чудеса Божих благословень торкнуться всіх праведних. З Лазаревою суботою, дорогі брати й сестри, з чудовим часом звершення всіх Божих планів!Картинки и открытки в Лазареву субботу
Как сообщал OBOZREVATEL, на следующий день после Лазаревой субботы, 25 апреля, православные в Украине и других страна мира отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двунадесятых, важнейших в православии, праздников.
По материалам: pozdravok.ru.