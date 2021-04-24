С Лазаревой субботой! Поздравления и открытки к празднику

В субботу, 24 апреля, православные в Украине отмечают большой церковный праздник – Лазареву субботу. В этот день христиане воспоминают о чуде воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря, а также готовят веточки вербы для освящения.

Яркие поздравления с праздником, открытки, стихи и пожелания – далее в подборке OBOZREVATEL.

У Лазареву суботу

Щастя вам бажаю,

У диво вірити й любити

Я вас закликаю.

Нехай завжди по вашій вірі

Лише дано вам буде.

Благодать велика Божа

З вами нехай прибуде.

***

Вам в Лазареву субботу

Желаю веры крепкой,

Желаю свято верить,

Надеяться, любить,

И с верой нерушимой

Легко, счастливо жить.

***

У цю світлу суботу

Проявлю свою турботу,

Принесу тобі букет.

Не квіти живі, ні,

Просто прутики від верби

З ніжним пухом першим,

Щоб щастя в дім прийшло,

Нове свято принесло!

***

Суботу Лазареву зустрічайте,

Господа Бога прославляйте,

Не забувайте вірити в диво,

Нехай щастям світяться очі.

Легенду про Лазаря пам'ятайте завжди,

І світло й любов хай прийдуть у ваш дім!

***

В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в чудо и не отпускать надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди ждут только светлые, счастливые и радостные дни.

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Зі святом! З Лазаревою суботою! Нехай чудо воскресіння святого Лазаря вселяє в серця християн справжню надію, а світло цього свята осяває душі добром, наповнює їх благодатним спокоєм, миром і радістю.

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С наступлением Вербной Субботы, днем чудесного воскрешения праведного Лазаря Иисусом Христом! Пусть же все члены семьи всегда будут здоровы, недуги обходят стороной. Всего самого лучшего и самого светлого в день Вербной Субботы!

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У цей знаменний день всім християнам належить згадати, що немає в світі нічого непідвласного Господу. І як Лазар воскрес, поставши перед Ісусом, так нехай у душах наших воскресає любов до ближнього, співчуття, благочестя і світло, а чудеса Божих благословень торкнуться всіх праведних. З Лазаревою суботою, дорогі брати й сестри, з чудовим часом звершення всіх Божих планів!

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующий день после Лазаревой субботы, 25 апреля, православные в Украине и других страна мира отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двунадесятых, важнейших в православии, праздников.

По материалам: pozdravok.ru.