С Днем воспитателя 2021: лучшие поздравления и открытки для дошкольных работников

В понедельник, 27 сентября, в Украине будут отмечать День дошкольного работника, или День воспитателя. В эту дату принимают поздравления все сотрудники учреждений дошкольного образования.

При этом в некоторых детских садах сложилась традиция отмечать свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября (в 2021 году – 26-е число). К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.

Вітаємо з цим святом

Всіх, хто не шкодує сил,

Й нашим діткам помагає

Пізнавати гарний світ.

Вам бажаємо здоров'я,

І терпіння, і добра,

Щастя і удачі море,

І душевного тепла!

Видео дня

З Днем вихователя!

***

Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

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За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

***

Вітаємо з Днем дошкільного працівника наших дорогих і шанованих вихователів, нянечок і всіх тих, хто працює з нашими дітками! Дякуємо вам за те, що ви даруєте нашим малюкам своє тепло, турботу й ласку. Дякуємо за ваше безмежне терпіння, душевну доброту й тактовну мудрість. Бажаємо, щоб у ваших домівках завжди була така ж тепла та сприятлива обстановка, як у стінах нашого улюбленого дитячого садка. Нехай у вас у житті буде тільки сонячний настрій, відмінне здоров'я та нескінченне благополуччя. Зі святом!

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З Днем вихователя! Дякуємо вам за працю, непросту і часом непомітну. Завдяки вашій любові до малюків, вашій щирій турботі та професіоналізму нам, батькам, набагато легше ростити дітей. Бажаємо вам невичерпного джерела сил, здоров'я, натхнення і творчості! Щастя, тепла, достатку вашим родинам!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня воспитателя в Украине. Этот профессиональный праздник в нашей стране отмечается с 2011 года.

По материалам: pozdravok.ru.