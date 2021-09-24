С Днем воспитателя 2021: лучшие поздравления и открытки для дошкольных работников
В понедельник, 27 сентября, в Украине будут отмечать День дошкольного работника, или День воспитателя. В эту дату принимают поздравления все сотрудники учреждений дошкольного образования.
При этом в некоторых детских садах сложилась традиция отмечать свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября (в 2021 году – 26-е число). К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с Днем воспитателя в стихах и прозе
Вітаємо з цим святом
Всіх, хто не шкодує сил,
Й нашим діткам помагає
Пізнавати гарний світ.
Вам бажаємо здоров'я,
І терпіння, і добра,
Щастя і удачі море,
І душевного тепла!
З Днем вихователя!
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Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.
Сил вам, творчества, терпения,
Не иссякнет пусть любовь,
Чтоб хотелось в детский садик
Приходить вам вновь и вновь!
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За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
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Вітаємо з Днем дошкільного працівника наших дорогих і шанованих вихователів, нянечок і всіх тих, хто працює з нашими дітками! Дякуємо вам за те, що ви даруєте нашим малюкам своє тепло, турботу й ласку. Дякуємо за ваше безмежне терпіння, душевну доброту й тактовну мудрість. Бажаємо, щоб у ваших домівках завжди була така ж тепла та сприятлива обстановка, як у стінах нашого улюбленого дитячого садка. Нехай у вас у житті буде тільки сонячний настрій, відмінне здоров'я та нескінченне благополуччя. Зі святом!
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З Днем вихователя! Дякуємо вам за працю, непросту і часом непомітну. Завдяки вашій любові до малюків, вашій щирій турботі та професіоналізму нам, батькам, набагато легше ростити дітей. Бажаємо вам невичерпного джерела сил, здоров'я, натхнення і творчості! Щастя, тепла, достатку вашим родинам!Картинки и открытки ко Дню воспитателя
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня воспитателя в Украине. Этот профессиональный праздник в нашей стране отмечается с 2011 года.
По материалам: pozdravok.ru.