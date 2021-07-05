НАТО в долгу перед украинскими миротворцами, – военный эксперт

НАТО должно было реагировать еще в 2014 году, даже из уважения к участию украинцев в миротворческой операции в Косово. Эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев в эфире Obozrevatel TV напомнил, что украинский контингент в составе международных сил KFOR под руководством НАТО еще в 1999 году принял участие в миротворческой операции. А с 2012 года украинские морские пехотинцы ежегодно становились на дежурство в составе сил немедленного реагирования. Поэтому наши союзники, по мнению эксперта, задолжали нам. Так Владислав Селезнев прокомментировал активность сил НАТО в учениях Sea Breeze 2021, которые призваны обеспечить мир и спокойствие в черноморском регионе.