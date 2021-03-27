С Днем театра: открытки и поздравления с праздником
В субботу, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Он был учрежден в 1961 году на IX конгрессе Международного института театра (ITI).
Это профессиональный праздник всех, кто работает в театре, включая билетеров и гардеробщиков. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления и пожелания, открытки и видео.
Стихи, проза и смс в День театра
З днем театру Вас вітаю,
Нехай аплодує повний зал.
Нехай ваш талант нас надихає,
В нагороду кожному він даний.
Любіть, вірте, процвітайте,
Живіть щасливо, мрійте,
Даруйте радість і красу,
І нам на сцені класну гру.
***
С Всемирным днем театра поздравляю!
Добра и вдохновения желаю!
Чтоб радовать могли талантом нас,
Пусть будет творчеством наполнен каждый час.
Весь мир – театр, как сказал Шекспир.
И праздник этот будто целый мир!
Пусть жизнь вам дарит яркие моменты
И не смолкают никогда аплодисменты!
***
Вас з Всесвітнім днем театру
Від душі вітаю.
Приходити на зустрічі частіше
У храм мистецтва побажаю.
Нехай лише радують спектаклі,
І завжди вас надихають,
На звершення і перемоги
Неодмінно окриляють.
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Всех любителей театрального искусства поздравляем с Всемирным днем театра! Желаем больших творческих успехов, воплощения идей и вдохновения!
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Прийміть привітання із Всесвітнім днем театру! Бажаю блискучих прем'єр, яскравих ролей, гучних оплесків і бурних овацій! Нехай глядацький зал буде від вас у захваті, часто викликає на біс і дарує море квітів!
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Примите поздравления со Всемирным днем театра! Желаю блестящих премьер, запоминающихся и ярких ролей, громких аплодисментов, восторженных оваций! Пускай зрительский зал будет от вас без ума, часто вызывает на бис и дарит море цветов!
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Вітаю всіх тих, хто став на віки слугою театру! Бажаю, щоб кожна вистава мала небувалий фурор, зривала море оплесків і назавжди врізалася в серця глядачів. Нехай ваша чудова, талановита і самовіддана праця завжди несе з собою визнання і бажання відвідати театр знову і знову. Бажаємо музи, невичерпного натхнення і талановитої гри. З днем театру!
Картинки и открытки ко Дню театра
Видео ко Дню театра
Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что украинский театр купил в торговой сети АТБ пирожок за 4 гривны через систему ProZorro, и это не единственная странная покупка театра.
По материалам: pozdravok.ru.