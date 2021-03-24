Украинский театр купил в АТБ пирожок за 4 гривны через ProZorro

Академический музыкально-драматический театр имени Леси Украинки из города Каменское на Днепропетровщине воспользовался системой ProZorro, чтобы приобрести дважды по одному пирожку в сети магазинов АТБ.

В итоге за них заплатили 4 грн 10 коп. и 8 гривен. Соответствующая информация содержится на портале государственных закупок, по правилам которого в тендерах могут принимать участие любые компании, которые готовы дать цену, ниже предложенной, тогда как качество товара должно оставаться высоким.

Согласно условиям конкурса, предложения разместили 5 и 19 февраля 2021 года. Заказчик хотел, чтобы вес пирожков в обоих случаях составлял 80 граммов и заказ выполнили тот же день.

Участие в тендере дважды взяло только АТБ, и при отсутствии конкурентов торги не проводились. Поэтому с супермаркетом сразу заключили договоры – на покупку пирожка за 8 грн, а вскоре еще и за 4,10 грн.

Как пишет "24 канал", подобных странных покупок у театра много. По данным того же ProZorro, там раньше публиковали тендеры на приобретение за 40 гривен одного шарика, наполненного гелием, лимона за 4 гривны и ватных палочек.

В самом музыкально-драматический театре объяснили, что по закону они обязаны публиковать отчеты обо всех закупках, стоимость которых стартует от одной копейки, но не превышает 50 тысяч гривен.

К слову, подобные закупки проводят и другие такие учреждения заведения в Украине. Например, Одесский национальный театр купил фонарик и батарейки, а Львовский – IQOS и стики к нему.

Известно, что в театре города Каменское ставят детские и взрослые спектакли, проводят концерты, в самом здании можно воспользоваться услугой "брак за сутки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов купил через ProZorro iPhone 12 Pro Max за 47 999 гривен.