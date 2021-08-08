С Днем строителя 2021: смс, открытки и видео с поздравлениями

День строителя в Украине отмечается каждое второе воскресенье августа. В 2021 году эта дата приходится на 8 августа.

Праздник работников строительства и строительной промышленности Украины был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука N 273/93. Он отмечался в нашей стране еще во времена СССР: 6 сентября 1955 года вышел соответствующий указ президиума Верховного совета СССР, а впервые отпраздновали День строителя 12 августа 1956 года. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Видео дня

Хочу я піснею будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує так житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости і лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

***

Строить днем и строить ночью,

И в жару, и в самый зной.

Пусть всегда строитель будет

У тебя в глазах огонь.

***

З Днем будівельника, мій друг –

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

В День строителя желаю

Дом построить на века,

Где есть счастья чудо-дверца

И любви стена крепка,

Где очаг пылает ясно,

И друзей встречают часто.

***

Пусть будет под ногами фундамент как скала,

Пусть стены защищают от ветра и дождя.

Пусть в окна светит солнце и смотрит красота,

Пусть крышу не уносит ни за что и никогда.

***

У День будівельника від душі бажаю, щоб все в твоєму житті будувалося міцно, добротно, успішно, якісно і красиво. Здоров'я і сил для бравої роботи, успіху і щастя для повноцінного життя.

***

Поздравляем с профессиональным праздником людей, чей доблестный труд направлен на созидание, обновление и улучшение окружающей обстановки. Всех Вам благ и крепкого здоровья.

***

Вітаю з днем будівельника! Бажаю прекрасних і постійних замовлень, відмінного інструменту та спецтехніки, здоров'я, сил та чудового настрою!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве на Подоле вместо заброшенного "недостроя" возведут современный полифункциональный комплекс, где разместятся апартаменты, коммерческие помещения и офисы.

По материалам: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.