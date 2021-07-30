С Днем системного администратора 2021: прикольные поздравления, смс и открытки

В пятницу, 30 июля, по всему миру отмечается День системного администратора (День сисадмина). Праздник был основан в США, когда системный администратор с 20-летним опытом Тед Кекатос решил посвятить своей профессии отдельный день.

Впервые такое мероприятие провели сотрудники небольшой софтверной компании 28 июля 2000 года в виде пикника на окраине Чикаго. С тех пор праздник ежегодно отмечают в последнюю пятницу июля. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с Днем сисадмина.

С днем системного админа,

Поздравляю я тебя!

Будь душою коллектива,

Уважают пусть друзья.

И желаю достижений,

Ярких жизненных идей.

Видео дня

Пусть не будет поражений,

Везде открытых лишь дверей!

***

Всі системи ти полагодиш,

Адже з комп'ютерами ти ладнаєш.

Встановиш і настроїш,

Всім працівникам допоможеш!

З днем сисадмінів я вітаю,

Великої премії бажаю,

Щоб за всі свої труди

Відпочив чудово ти!

***

Администраторов системных

Поздравим в этот день мы дружно,

Работа будет пусть без сбоев,

Пусть будет меньше день загружен,

Еще желаем им здоровья

И много счастья в жизни личной,

Компьютеры пусть не подводят,

Всегда работают отлично!

***

Вітаємо наших чудових, розумних, освічених, ерудованих і дуже тямущих сисадмінів з їхнім святом! Нехай будь-яка електроніка у ваших руках оживає! Нехай усі системи у вашому житті працюють без збоїв, зависань і вильотів. Нехай віруси не турбують ні ваше здоров'я, ні ваше "залізо". Бажаємо надійного, стабільного і швидкісного сполучення не тільки з інтернетом, а й зі своїм власним щастям. З днем системного адміністратора!

***

Вітаю всіх сисадмінів. Бажаю, щоб у житті у вас нічого не висіло, не лагало, не вилітало і не глючило. Щоб жоден хакер не зміг пробити ваш захист і порушити ваше особисте щастя. Нехай монітори світяться, мозок працює, а робота приносить добру зарплату і моральне задоволення.

***

С Днем системного администратора! Желаю, чтобы ни в системе твоего организма, ни в системе успешной работы, ни в системе счастья личной жизни не было ни одного сбоя. Легко справляться с любой проблемой, ловко устранять любую ошибку, с бодростью и улыбкой встречать каждый день.

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По материалам: pozdravok.ru.