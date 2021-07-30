С Днем системного администратора 2021: прикольные поздравления, смс и открытки
В пятницу, 30 июля, по всему миру отмечается День системного администратора (День сисадмина). Праздник был основан в США, когда системный администратор с 20-летним опытом Тед Кекатос решил посвятить своей профессии отдельный день.
Впервые такое мероприятие провели сотрудники небольшой софтверной компании 28 июля 2000 года в виде пикника на окраине Чикаго. С тех пор праздник ежегодно отмечают в последнюю пятницу июля. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с Днем сисадмина.Поздравления с Днем системного администратора в стихах и прозе
С днем системного админа,
Поздравляю я тебя!
Будь душою коллектива,
Уважают пусть друзья.
И желаю достижений,
Ярких жизненных идей.
Пусть не будет поражений,
Везде открытых лишь дверей!
***
Всі системи ти полагодиш,
Адже з комп'ютерами ти ладнаєш.
Встановиш і настроїш,
Всім працівникам допоможеш!
З днем сисадмінів я вітаю,
Великої премії бажаю,
Щоб за всі свої труди
Відпочив чудово ти!
***
Администраторов системных
Поздравим в этот день мы дружно,
Работа будет пусть без сбоев,
Пусть будет меньше день загружен,
Еще желаем им здоровья
И много счастья в жизни личной,
Компьютеры пусть не подводят,
Всегда работают отлично!
***
Вітаємо наших чудових, розумних, освічених, ерудованих і дуже тямущих сисадмінів з їхнім святом! Нехай будь-яка електроніка у ваших руках оживає! Нехай усі системи у вашому житті працюють без збоїв, зависань і вильотів. Нехай віруси не турбують ні ваше здоров'я, ні ваше "залізо". Бажаємо надійного, стабільного і швидкісного сполучення не тільки з інтернетом, а й зі своїм власним щастям. З днем системного адміністратора!
***
Вітаю всіх сисадмінів. Бажаю, щоб у житті у вас нічого не висіло, не лагало, не вилітало і не глючило. Щоб жоден хакер не зміг пробити ваш захист і порушити ваше особисте щастя. Нехай монітори світяться, мозок працює, а робота приносить добру зарплату і моральне задоволення.
***
С Днем системного администратора! Желаю, чтобы ни в системе твоего организма, ни в системе успешной работы, ни в системе счастья личной жизни не было ни одного сбоя. Легко справляться с любой проблемой, ловко устранять любую ошибку, с бодростью и улыбкой встречать каждый день.Картинки и открытки ко Дню системного администратора
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ноутбуках Apple нашли неустранимую уязвимость. Техническая брешь позволяет двум любым приложениям обмениваться данными без применения стандартных функций macOS.
По материалам: pozdravok.ru.