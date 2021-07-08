С Днем семьи 2021: трогательные поздравления, картинки и открытки

В четверг, 8 июля, в Украине и ряде других стран отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню церковного почитания святых князя Петра и его супруги Февронии, которые считаются покровителями христианского брака.

Впервые День семьи отпраздновали в 2008 году, после чего он приобрел ежегодный характер. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует поздравления, картинки, открытки и видео к празднику.

Поздравляю с Днем семьи!

Это высшая награда,

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется.

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!

***

З Днем сім'ї, любові й вірності

Видео дня

Я вас щиро привітаю.

Покровителі небесні

Нехай зберігають вашу сім'ю.

Нехай добром і щастям повниться

Ваш затишний і теплий дім.

Нехай кохання і повага

Зміцнять фундамент в нім.

***

В прекрасный праздник – День семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, радости, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

З Днем сім'ї вас вітаю.

Любові й вірності бажаю.

Хай принесе вам славне свято

Чудесних днів круговорот.

Нехай міцніє з кожним днем родина,

Ви будьте щасливі завжди.

***

С Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

***

Вітаю з Днем сім'ї, любові та вірності! Сім'я – найцінніший скарб, який люди можуть мати в житті. Жодна кар'єра і золоті гори не замінять підтримки рідного плеча, дитячої посмішки і теплих обіймів. Хочу побажати цього дня цінувати понад усе свою сім'ю, дорожити кожною хвилиною, проведеною поряд з рідними людьми, ставити сімейне благополуччя пріоритетом, насолоджуватися близькістю й теплом. Нехай сім'я буде здоровою, щасливою, позитивною та великою!

Ранее OBOZREVATEL публиковал короткий психологический тест, способный показать, что нужно тому или иному человеку для счастья. Он представляет собой изображение из нескольких элементов, которое люди могут видеть по-разному.

По материалам: pozdravok.ru.