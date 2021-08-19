С Днем пасечника 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

В четверг, 19 августа, в Украине отмечают День пасечника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 815/97 от 15 августа 1997 года; по дате он совпадает с Преображением Господним (Яблочным Спасом).

В этот день по всей стране проходят традиционные мероприятия: концерты и ярмарки с конкурсами, победители которых получают награды за лучший мед. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с Днем пасечника.

Столько меда, много пчел!

Кто же их вокруг развел?

Это ваши все труды.

Но как сладки их плоды.

Пусть и в жизни повезет,

Стороной беда пройдет,

Много красок дарит мир,

Видео дня

А сегодня ждет вас пир.

С Днем пасечника!

***

Всіх, хто сфері медоводства

Присвятив своє життя,

Привітаю я сьогодні,

Бажаю щастя та добра.

***

Какой прекрасный мед у вас бывает,

Янтарным цветом манит он меня.

С Днем пасечника поздравляю,

Пусть пчелки ваши дальше радуют меня.

Будьте здоровы и счастливы,

Чтоб труд любили свой.

Чтоб ангелы вам подарили,

На сердце радость и покой.

***

Вітаю з Днем пасічника України і бажаю взаєморозуміння зі своїми працьовитими бджілками, найсмачнішого меду та незліченних солодких моментів у житті. Нехай праця на пасіці радує високими досягненнями та прекрасними результатами, щедрим медовим урожаєм і веселим дзижчанням, приємним для душі та серця.

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Вітаю з Днем пасічника України та щиро бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя і завжди чудового настрою.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина побила рекорд по экспорту меда. Главными импортерами украинского меда стали Польша, Германия, США, Бельгия и Литва.

По материалам: pozdravok.ru.