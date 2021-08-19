С Днем пасечника 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
В четверг, 19 августа, в Украине отмечают День пасечника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 815/97 от 15 августа 1997 года; по дате он совпадает с Преображением Господним (Яблочным Спасом).
В этот день по всей стране проходят традиционные мероприятия: концерты и ярмарки с конкурсами, победители которых получают награды за лучший мед. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с Днем пасечника.Поздравления с Днем пасечника в стихах и прозе
Столько меда, много пчел!
Кто же их вокруг развел?
Это ваши все труды.
Но как сладки их плоды.
Пусть и в жизни повезет,
Стороной беда пройдет,
Много красок дарит мир,
А сегодня ждет вас пир.
С Днем пасечника!
***
Всіх, хто сфері медоводства
Присвятив своє життя,
Привітаю я сьогодні,
Бажаю щастя та добра.
***
Какой прекрасный мед у вас бывает,
Янтарным цветом манит он меня.
С Днем пасечника поздравляю,
Пусть пчелки ваши дальше радуют меня.
Будьте здоровы и счастливы,
Чтоб труд любили свой.
Чтоб ангелы вам подарили,
На сердце радость и покой.
***
Вітаю з Днем пасічника України і бажаю взаєморозуміння зі своїми працьовитими бджілками, найсмачнішого меду та незліченних солодких моментів у житті. Нехай праця на пасіці радує високими досягненнями та прекрасними результатами, щедрим медовим урожаєм і веселим дзижчанням, приємним для душі та серця.
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Вітаю з Днем пасічника України та щиро бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя і завжди чудового настрою.Картинки и открытки ко Дню пасечника
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина побила рекорд по экспорту меда. Главными импортерами украинского меда стали Польша, Германия, США, Бельгия и Литва.
По материалам: pozdravok.ru.