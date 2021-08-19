С Днем пасечника 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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День пасечника отмечается 19 августа

В четверг, 19 августа, в Украине отмечают День пасечника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 815/97 от 15 августа 1997 года; по дате он совпадает с Преображением Господним (Яблочным Спасом).

В этот день по всей стране проходят традиционные мероприятия: концерты и ярмарки с конкурсами, победители которых получают награды за лучший мед. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с Днем пасечника.

Поздравления с Днем пасечника в стихах и прозе

Столько меда, много пчел!

Кто же их вокруг развел?

Это ваши все труды.

Но как сладки их плоды.

Пусть и в жизни повезет,

Стороной беда пройдет,

Много красок дарит мир,

Видео дня

А сегодня ждет вас пир.

С Днем пасечника!

***

Всіх, хто сфері медоводства

Присвятив своє життя,

Привітаю я сьогодні,

Бажаю щастя та добра.

***

Какой прекрасный мед у вас бывает,

Янтарным цветом манит он меня.

С Днем пасечника поздравляю,

Пусть пчелки ваши дальше радуют меня.

Будьте здоровы и счастливы,

Чтоб труд любили свой.

Чтоб ангелы вам подарили,

На сердце радость и покой.

***

Вітаю з Днем пасічника України і бажаю взаєморозуміння зі своїми працьовитими бджілками, найсмачнішого меду та незліченних солодких моментів у житті. Нехай праця на пасіці радує високими досягненнями та прекрасними результатами, щедрим медовим урожаєм і веселим дзижчанням, приємним для душі та серця.

***

Вітаю з Днем пасічника України та щиро бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя і завжди чудового настрою.

Картинки и открытки ко Дню пасечника
Поздравления с Днем пасечника
Открытка на День пасечника
День пасечника 2021
Видео ко Дню пасечника

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина побила рекорд по экспорту меда. Главными импортерами украинского меда стали Польша, Германия, США, Бельгия и Литва.

По материалам: pozdravok.ru.

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