Украина побила рекорд по экспорту меда: сколько и куда продали

В 2020 году украинские пчеловоды экспортировали 81 тыс. т меда, что на 45% больше аналогичного показателя 2019-го и является абсолютным рекордом за всю историю Украины.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club в Facebook. Главными импортерами меда стали: Польша (26%), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

Отмечается, что количество погибших пчелосемей в Украине из-за нарушения внесения СЗР (Средства защиты растений) уменьшается, ведь налаживается и усиливается коммуникация аграриев с пасечниками. В частности, проводится коммуникация относительно негативного влияния фальсифицированных препаратов, последствия от которых являются негативными как для окружающей среды, так и для людей.

Напомним, в России гречиху внесли в перечень продуктов, важных для внутреннего рынка, а также запретили ее экспорт с 5 июня по 31 августа 2021-го, в том числе и в Украину.

Как ранее писал OBOZREVATEL: