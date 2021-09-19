С Днем отца 2021: лучшие поздравления и пожелания
В воскресенье, 19 сентября, в Украине отмечают Всенародный день отца. Этот семейный праздник приходится на каждое третье воскресенье сентября.
Его история началась в 2009 году, когда на пресс-конференции "Международного центра отцовства" и "Всеукраинского комитета по поддержке семьи и ответственного родительства" было решено установить дату для почтения этих семейных ценностей. В праздник принято, собравшись всей семьей, поздравлять и благодарить пап, а также дарить им подарки. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с Днем отца.
Тату, з Днем батька тебе
Вітає вся родина!
Ти на світі найкращий,
Ніколи з тобою не нудно,
Всім допоможеш, захистиш,
Заспокоїш, розсмішиш.
Будь завжди здоровий і красивий,
І у всіх справах щасливий,
Тебе цінуємо, любимо,
Міцно – міцно обіймаємо!
***
Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
***
З Днем батька
Тебе, татусю, я вітаю,
Тепла в душі,
Здоров'я міцного бажаю!
Ти для мене захист і опора,
У всьому надійність, міцна основа,
Тебе я поважаю та ціную,
За все тобі дякую!
***
С Днем отца, папа! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, настоящим добытчиком и надежной опорой для всей нашей семьи. Будь счастлив и здоров, любим тебя!
***
Батько – це не просто слово. У ньому стільки дитячих почуттів. Для хлопчика тато – це приклад для наслідування, адже він сильний і сміливий, на всі руки майстер. Він підкаже все: як забити цвях, як помиритися з другом і як постояти за себе. Для дівчинки тато – це гордість. Кожна маленька принцеса мріє зустріти свого принца, який буде схожий на батька. Я вітаю вас зі святом всіх батьків і бажаю бути гідним батьком для своїх дітей.Открытки и картинки в День отца
Как известно, в Украине существует еще одна дата празднования Дня отца – третье воскресенье июня. Она была утверждена на государственном уровне указом президента Петра Порошенко №274/2019 "О Дне отца".
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в День отца показал детские фото с папой. Глава государства отметил, что гордится отцом и счастлив быть его сыном.
По материалам: pozdravok.ru.