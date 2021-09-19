С Днем отца 2021: лучшие поздравления и пожелания

В воскресенье, 19 сентября, в Украине отмечают Всенародный день отца. Этот семейный праздник приходится на каждое третье воскресенье сентября.

Его история началась в 2009 году, когда на пресс-конференции "Международного центра отцовства" и "Всеукраинского комитета по поддержке семьи и ответственного родительства" было решено установить дату для почтения этих семейных ценностей. В праздник принято, собравшись всей семьей, поздравлять и благодарить пап, а также дарить им подарки. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с Днем отца.

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Тату, з Днем батька тебе

Вітає вся родина!

Ти на світі найкращий,

Ніколи з тобою не нудно,

Всім допоможеш, захистиш,

Заспокоїш, розсмішиш.

Будь завжди здоровий і красивий,

І у всіх справах щасливий,

Тебе цінуємо, любимо,

Міцно – міцно обіймаємо!

***

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

***

З Днем батька

Тебе, татусю, я вітаю,

Тепла в душі,

Здоров'я міцного бажаю!

Ти для мене захист і опора,

У всьому надійність, міцна основа,

Тебе я поважаю та ціную,

За все тобі дякую!

***

С Днем отца, папа! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, настоящим добытчиком и надежной опорой для всей нашей семьи. Будь счастлив и здоров, любим тебя!

***

Батько – це не просто слово. У ньому стільки дитячих почуттів. Для хлопчика тато – це приклад для наслідування, адже він сильний і сміливий, на всі руки майстер. Він підкаже все: як забити цвях, як помиритися з другом і як постояти за себе. Для дівчинки тато – це гордість. Кожна маленька принцеса мріє зустріти свого принца, який буде схожий на батька. Я вітаю вас зі святом всіх батьків і бажаю бути гідним батьком для своїх дітей.

Как известно, в Украине существует еще одна дата празднования Дня отца – третье воскресенье июня. Она была утверждена на государственном уровне указом президента Петра Порошенко №274/2019 "О Дне отца".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в День отца показал детские фото с папой. Глава государства отметил, что гордится отцом и счастлив быть его сыном.

По материалам: pozdravok.ru.