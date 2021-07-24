С Днем Ольги 2021: поздравления и открытки к празднику

В субботу, 24 июля, женщины по имени Ольга отмечают свой день ангела. Православная церковь в эту дату чтит память их святой покровительницы, равноапостольной княгини киевской Ольги – жены князя Игоря и матери князя Святослава.

Ольга – имя скандинавского происхождения, которое переводится как "святая", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". К именинам Ольги OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки, видео и смс с поздравлениями и пожеланиями.

З днем Ольги вітаю,

Адже в імені твоєму

з'єдналася сила

І віра, і любов.

Бажаю розуміння,

Цвітіння, добра,

Щоб своєю долею

Задоволена була.

***

Сердечно с днем Ольги тебя поздравляю,

Видео дня

К мечтам своим бодро идти я желаю.

Чтоб в жизни твоей получалось все-все,

Заполнило счастье сердце твое.

Улыбок, добра, любви и удачи,

Здоровья и сил еще однозначно!

***

С Ангелом верным, с ангелом сильным

Не страшно по миру свободно идти.

А с Ольгою смелой всяк труд – посильный,

Примером своим не даст сбиться с пути.

Будь крепкой, но мягкой, упрямой стеною,

За все, что имеешь Небеса благодари,

Дарована будешь силой неземною,

Чтоб сердце сияло любовью внутри!

***

З Ангелом вірним, з ангелом сильним

Не страшно по світу вільно іти.

А з Ольгою сміливою вся праця – посильна,

Прикладом своїм не дасть з дороги зійти.

***

Вітаю з Днем Ольги та від щирого серця бажаю міцних сил і здоров'я, стійкого самовладання й цілеспрямованості, непереможною відваги та наполегливості, впевненості в собі і обов'язкового досягнення всіх поставлених цілей. Успіху і блаженного життя!

***

Ольга, с днем ангела! Ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни появится еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения.

***

Вітаю з Днем Ольги, зі святом святої діви, що створила велику культуру та державність Русі. Бажаю таких же міцних сил, мудрих рішень, бравого характеру, справедливої душі та чуйного серця, як у прекрасної княгині. Нехай у житті все вдається, хай серце буде сповненим кохання, а душа – міцної віри.

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По материалам: pozdravok.ru, "Рідна Україна".