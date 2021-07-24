С Днем Ольги 2021: поздравления и открытки к празднику
В субботу, 24 июля, женщины по имени Ольга отмечают свой день ангела. Православная церковь в эту дату чтит память их святой покровительницы, равноапостольной княгини киевской Ольги – жены князя Игоря и матери князя Святослава.
Ольга – имя скандинавского происхождения, которое переводится как "святая", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". К именинам Ольги OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки, видео и смс с поздравлениями и пожеланиями.С днем ангела Ольги: смс, стихи и проза
З днем Ольги вітаю,
Адже в імені твоєму
з'єдналася сила
І віра, і любов.
Бажаю розуміння,
Цвітіння, добра,
Щоб своєю долею
Задоволена була.
***
Сердечно с днем Ольги тебя поздравляю,
К мечтам своим бодро идти я желаю.
Чтоб в жизни твоей получалось все-все,
Заполнило счастье сердце твое.
Улыбок, добра, любви и удачи,
Здоровья и сил еще однозначно!
***
С Ангелом верным, с ангелом сильным
Не страшно по миру свободно идти.
А с Ольгою смелой всяк труд – посильный,
Примером своим не даст сбиться с пути.
Будь крепкой, но мягкой, упрямой стеною,
За все, что имеешь Небеса благодари,
Дарована будешь силой неземною,
Чтоб сердце сияло любовью внутри!
***
З Ангелом вірним, з ангелом сильним
Не страшно по світу вільно іти.
А з Ольгою сміливою вся праця – посильна,
Прикладом своїм не дасть з дороги зійти.
***
Вітаю з Днем Ольги та від щирого серця бажаю міцних сил і здоров'я, стійкого самовладання й цілеспрямованості, непереможною відваги та наполегливості, впевненості в собі і обов'язкового досягнення всіх поставлених цілей. Успіху і блаженного життя!
***
Ольга, с днем ангела! Ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни появится еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения.
***
Вітаю з Днем Ольги, зі святом святої діви, що створила велику культуру та державність Русі. Бажаю таких же міцних сил, мудрих рішень, бравого характеру, справедливої душі та чуйного серця, як у прекрасної княгині. Нехай у житті все вдається, хай серце буде сповненим кохання, а душа – міцної віри.Картинки и открытки ко Дню Ольги
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По материалам: pozdravok.ru, "Рідна Україна".