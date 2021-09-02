С Днем нотариуса 2021: открытки, картинки и видео с поздравлениями

В четверг, 2 сентября, Украина отмечает День нотариата. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента № 211/2010 от 22 февраля 2010 года.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток для нотариусов.

Поздравляю с Днем нотариата!

И в делах желаю лишь побед.

В жизни будет все пускай как надо,

И живи, конечно, много-много лет.

Дома пусть все время ожидают

Теплота, любовь, добро.

Вдохновенье душу наполняет

И сердечко честное твое.

***

Я вітаю з Днем нотаріату!

Ваша праця так потрібна нам усім.

Нехай ростуть успішність і зарплата,

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І не достаток та радість приходять у дім!

Нехай вдома люблять, цінують, люблять.

А на роботі премії дають.

Нехай колеги дуже поважають.

А всі клієнти позитив несуть!

***

Нотариус – звучит как это гордо!

В этом слове словно звук побед.

И, поверьте, человек он твердый,

Он спасет от горестей и бед.

С праздником!

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Нехай в День нотаріату ваша робота приносить вам задоволення. Бажаємо вам позитивних угод і відмінних результатів, справедливих рішень і гарних клієнтів! З професійним святом!

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С Днем нотариуса! Пусть этот профессиональный праздник придаст новых сил, зарядит вдохновением и подарит новые цели! Желаю лояльных клиентов, успешной карьеры, достатка и счастья!

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября также отмечается годовщина введения гривны в Украине. Как и почему менялась эта валюта за время своего существования, читайте в материале.

По материалам: pozdravok.ru.