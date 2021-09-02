С Днем нотариуса 2021: открытки, картинки и видео с поздравлениями
В четверг, 2 сентября, Украина отмечает День нотариата. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента № 211/2010 от 22 февраля 2010 года.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток для нотариусов.Поздравления с Днем нотариуса в стихах и прозе
Поздравляю с Днем нотариата!
И в делах желаю лишь побед.
В жизни будет все пускай как надо,
И живи, конечно, много-много лет.
Дома пусть все время ожидают
Теплота, любовь, добро.
Вдохновенье душу наполняет
И сердечко честное твое.
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Я вітаю з Днем нотаріату!
Ваша праця так потрібна нам усім.
Нехай ростуть успішність і зарплата,
І не достаток та радість приходять у дім!
Нехай вдома люблять, цінують, люблять.
А на роботі премії дають.
Нехай колеги дуже поважають.
А всі клієнти позитив несуть!
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Нотариус – звучит как это гордо!
В этом слове словно звук побед.
И, поверьте, человек он твердый,
Он спасет от горестей и бед.
С праздником!
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Нехай в День нотаріату ваша робота приносить вам задоволення. Бажаємо вам позитивних угод і відмінних результатів, справедливих рішень і гарних клієнтів! З професійним святом!
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С Днем нотариуса! Пусть этот профессиональный праздник придаст новых сил, зарядит вдохновением и подарит новые цели! Желаю лояльных клиентов, успешной карьеры, достатка и счастья!Картинки и открытки ко Дню нотариуса
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября также отмечается годовщина введения гривны в Украине. Как и почему менялась эта валюта за время своего существования, читайте в материале.
По материалам: pozdravok.ru.