С Днем Киева: поздравления, картинки, открытки и видео к празднику

В воскресенье, 30 мая, столица Украины отметит свой праздник – День Киева. Ежегодно он приходится на последнее воскресенье мая.

Впервые День Киева отпраздновали в 1982 году, в 1500-летие со условной даты основания украинской столицы. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие открытки и поздравления с праздником.

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Киев нынче отмечает

Праздник – день рождения.

Нет столицы нашей краше –

Знаем без сомнения.

Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

***

Київ – місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи…

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Краса всех городов

И россыпь православных храмов.

Для Киева нет равных слов,

Здесь Русь взяла свое начало.

С размахом встретит праздник славный -

День города в разгар войдет.

Пускай ему не будет равных,

Пусть будет счастлив весь народ.

***

Вітаю з Днем Києва! У цей теплий травневий день хочу побажати улюбленій столиці всього доброго, світлого, найкращого. Нехай Київ завжди тішить своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами та чистими справами. Нехай це гарне місто дарує вам багато позитивних емоцій.

***

Дорогие жители столицы, поздравляю вас с Днем Киева! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда пойти на День Киева. Ко дню города в столице состоится пробег под каштанами, кинофестиваль "Молодость" и другие масштабные мероприятия.

По материалам: pozdravok.ru.