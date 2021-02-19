С Днем герба Украины: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 19 февраля, украинцы празднуют День государственного герба. Ровно 29 лет назад золотой тризуб на синем щите был утвержден в качестве официального символа независимой Украины соответствующим постановлением Верховной Рады.

В разные времена он был знаком государства киевских князей и национальным символом освободительной борьбы украинцев. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с Днем государственного герба Украины.

Вітаємо з Днем Державного герба України! Герб є одним з головних символів нашої країни, він відображає героїчне минуле та її багату культурну спадщину, уособлює єдність українців та прагнення жити в злагоді. Нехай це свято згуртує всіх нас, зміцнить високе почуття особистої відповідальності кожного жителя за сьогодення і майбутнє української землі. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра, процвітання, миру та сімейного благополуччя!

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С Днем государственного герба Украины. Этот символ неразрывно связан с историей становления украинской государственности, исконным стремлением нации к самоопределению. Поздравляем всех земляков с Днем государственного герба Украины и призываем уважительно относиться к государственным символам!

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З Днем Державного герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!

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Вітаємо всіх патріотів України з Днем державного герба України – одного із символів нашої держави, її величі і її оберега. Зі святом!

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З Днем Державного герба України! Це символ, який презентує нашу країну як суверенну незалежну державу, офіційна емблема, зображувана на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

Как писал ранее OBOZREVATEL, государственный герб Украины имеет тысячелетнюю историю: тризуб был родовым символом князей Киевской Руси. Он был обнаружен на древних археологических находках – посуде, монетах, настенных надписях, печатях.