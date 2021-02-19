С Днем герба Украины: поздравления и открытки к празднику

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,4 т.
День государственного герба Украины отмечается 19 февраля

В пятницу, 19 февраля, украинцы празднуют День государственного герба. Ровно 29 лет назад золотой тризуб на синем щите был утвержден в качестве официального символа независимой Украины соответствующим постановлением Верховной Рады.

В разные времена он был знаком государства киевских князей и национальным символом освободительной борьбы украинцев. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с Днем государственного герба Украины.

Поздравления с Днем государственного герба Украины

Вітаємо з Днем Державного герба України! Герб є одним з головних символів нашої країни, він відображає героїчне минуле та її багату культурну спадщину, уособлює єдність українців та прагнення жити в злагоді. Нехай це свято згуртує всіх нас, зміцнить високе почуття особистої відповідальності кожного жителя за сьогодення і майбутнє української землі. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра, процвітання, миру та сімейного благополуччя!

***

С Днем государственного герба Украины. Этот символ неразрывно связан с историей становления украинской государственности, исконным стремлением нации к самоопределению. Поздравляем всех земляков с Днем государственного герба Украины и призываем уважительно относиться к государственным символам!

***

З Днем Державного герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!

***

Вітаємо всіх патріотів України з Днем державного герба України – одного із символів нашої держави, її величі і її оберега. Зі святом!

***

З Днем Державного герба України! Це символ, який презентує нашу країну як суверенну незалежну державу, офіційна емблема, зображувана на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

Картинки и открытки ко Дню государственного герба Украины
С Днем государственного герба Украины
День государственного герба Украины
Поздравления с Днем государственного герба Украины
Видео ко Дню государственного герба Украины

Как писал ранее OBOZREVATEL, государственный герб Украины имеет тысячелетнюю историю: тризуб был родовым символом князей Киевской Руси. Он был обнаружен на древних археологических находках – посуде, монетах, настенных надписях, печатях.

УкраинаПраздникивидеоГерб Украины