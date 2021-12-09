С Днем Георгия Победоносца 2021: лучшие поздравления и открытки

В четверг, 9 декабря православные в Украине и других странах отмечают день памяти великомученика Георгия Победоносца. Этот святой принял мученическую смерть за веру в четвертом веке.

Георгий Победоносец является покровителем воинов и всех, кто находится в опасности в зоне боевых действий. Также его считают заступником земледельцев. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

Мужній воїн Христа,

Проти імператорського задуму виступав,

Він християнином сповідував себе,

І справжню віру визнати всіх закликав.

День пам'яті Георгія сьогодні відзначаємо,

Видео дня

Вірити в Господа всіх православних закликаємо,

Дай Бог усім миру, щастя та добра,

Нехай сумнівів не буде у вас.

***

Георгий Победоносец пыткам за добро подвергался,

Но от защиты христиан не отказался,

Духовным победителем своих мучителей он стал,

И казнь, как герою подобает, достойно принял.

День памяти великомученика сегодня, поздравляем,

Всем православным жизни долгой желаем,

Пускай во всем везет вам всегда,

Мира, радости вам и душевного тепла.

***

У церквах урочисто дзвони б'ють,

Усі православні молитися йдуть,

Сьогодні день пам'яті Георгія Побідоносця,

Усі християни великомученика шанують.

Нехай вас у всьому супроводжує успіх,

Нехай віра в Господа вам допомагає,

Нехай ваше життя весь час процвітає,

Від крутих поворотів нехай святий вберігає.

***

Поздравляю с днем святого Георгия Победоносца! Пусть Господь пошлет вам здоровье физическое, духовное и только благие вести! Душевного тепла, любви, радости вам и вашим близким!

***

Нехай небо візьме вас під свій захист і святий Георгій Побідоносець укриє вас своїм плащем. Перемог у всіх справах, удачі та щастя на всьому життєвому шляху. Вірте в добро, не поступайтеся злу, любіть життя і не припиняйте чекати на диво. З днем Георгія Побідоносця!

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на декабрь 2021 года. В первый месяц зимы верующие отмечают День святого Николая, память апостола Андрея Первозванного, великомученицы Варвары и другие праздники.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.