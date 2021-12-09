С Днем Георгия Победоносца 2021: лучшие поздравления и открытки
В четверг, 9 декабря православные в Украине и других странах отмечают день памяти великомученика Георгия Победоносца. Этот святой принял мученическую смерть за веру в четвертом веке.
Георгий Победоносец является покровителем воинов и всех, кто находится в опасности в зоне боевых действий. Также его считают заступником земледельцев. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем Георгия Победоносца в стихах и прозе
Мужній воїн Христа,
Проти імператорського задуму виступав,
Він християнином сповідував себе,
І справжню віру визнати всіх закликав.
День пам'яті Георгія сьогодні відзначаємо,
Вірити в Господа всіх православних закликаємо,
Дай Бог усім миру, щастя та добра,
Нехай сумнівів не буде у вас.
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Георгий Победоносец пыткам за добро подвергался,
Но от защиты христиан не отказался,
Духовным победителем своих мучителей он стал,
И казнь, как герою подобает, достойно принял.
День памяти великомученика сегодня, поздравляем,
Всем православным жизни долгой желаем,
Пускай во всем везет вам всегда,
Мира, радости вам и душевного тепла.
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У церквах урочисто дзвони б'ють,
Усі православні молитися йдуть,
Сьогодні день пам'яті Георгія Побідоносця,
Усі християни великомученика шанують.
Нехай вас у всьому супроводжує успіх,
Нехай віра в Господа вам допомагає,
Нехай ваше життя весь час процвітає,
Від крутих поворотів нехай святий вберігає.
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Поздравляю с днем святого Георгия Победоносца! Пусть Господь пошлет вам здоровье физическое, духовное и только благие вести! Душевного тепла, любви, радости вам и вашим близким!
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Нехай небо візьме вас під свій захист і святий Георгій Побідоносець укриє вас своїм плащем. Перемог у всіх справах, удачі та щастя на всьому життєвому шляху. Вірте в добро, не поступайтеся злу, любіть життя і не припиняйте чекати на диво. З днем Георгія Побідоносця!Открытки и картинки ко Дню Георгия Победоносца
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на декабрь 2021 года. В первый месяц зимы верующие отмечают День святого Николая, память апостола Андрея Первозванного, великомученицы Варвары и другие праздники.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.