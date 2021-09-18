С Днем фармацевта 2021! Яркие поздравления и открытки к празднику
Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечается День фармацевтического работника. В 2021 году эта дата приходится на 18 сентября.
Праздник был утвержден указом президента Леонида Кучмы N 1128/99 от 7 сентября 1999 года. Ко Дню фармацевта OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем фармацевта в стихах и прозе
Сьогодні День фармацевта,
Хай щастя їм дається без рецепта,
Нехай він їм буде лиш на благо,
І нехай усюди їм будуть раді,
Ще здоров'я й довголіття,
З коханими порозуміння,
Успіхів у працях і везіння,
І на все хай вистачає натхнення!
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Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.
Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.
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Фармацевт – дуже важлива людина, яка допомагає знайти потрібні ліки. Я хочу тобі побажати в твоє професійне свято, в День фармацевта, великого майбутнього, в якому ти винайдеш пігулку від усіх хвороб! Нехай твої життєве щастя і достаток вирвуться з пробірки і почнуть тебе радувати з кожним днем все більше і більше!
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З Днем фармацевта! Ти працюєш заради збереження нашого здоров'я та в ім'я порятунку життів. Дякую за дієві та безпечні ліки, за те, що в аптеках можна купити будь-які препарати. Щиро бажаю, щоб тобі самому рідше доводилося їх уживати! Будь здоровий, міцний тілом і духом, молодий душею і серцем!Открытки и картинки ко Дню фармацевта
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября в Украине также отмечается День хирурга. Праздник не имеет официального статуса, но в этот день принимают поздравленияхирурги всей страны.
По материалам: pozdravok.ru.