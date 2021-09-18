С Днем фармацевта 2021! Яркие поздравления и открытки к празднику

Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечается День фармацевтического работника. В 2021 году эта дата приходится на 18 сентября.

Праздник был утвержден указом президента Леонида Кучмы N 1128/99 от 7 сентября 1999 года. Ко Дню фармацевта OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

Сьогодні День фармацевта,

Хай щастя їм дається без рецепта,

Нехай він їм буде лиш на благо,

І нехай усюди їм будуть раді,

Ще здоров'я й довголіття,

З коханими порозуміння,

Успіхів у працях і везіння,

І на все хай вистачає натхнення!

Видео дня

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Дорогие фармацевты,

Принимайте поздравления,

Вам желаем мы в работе

Колоссального терпения.

Концентрации огромной,

Сил, здоровья непременно,

Чтобы было позитивным

Непременно настроение.

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Фармацевт – дуже важлива людина, яка допомагає знайти потрібні ліки. Я хочу тобі побажати в твоє професійне свято, в День фармацевта, великого майбутнього, в якому ти винайдеш пігулку від усіх хвороб! Нехай твої життєве щастя і достаток вирвуться з пробірки і почнуть тебе радувати з кожним днем все більше і більше!

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З Днем фармацевта! Ти працюєш заради збереження нашого здоров'я та в ім'я порятунку життів. Дякую за дієві та безпечні ліки, за те, що в аптеках можна купити будь-які препарати. Щиро бажаю, щоб тобі самому рідше доводилося їх уживати! Будь здоровий, міцний тілом і духом, молодий душею і серцем!

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября в Украине также отмечается День хирурга. Праздник не имеет официального статуса, но в этот день принимают поздравленияхирурги всей страны.

По материалам: pozdravok.ru.