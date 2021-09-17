День хирурга 2021: лучшие поздравления и открытки

День хирурга в Украине отмечается ежегодно в третью субботу сентября. В 2021 году эта дата приходится на 18-е число.

Хотя праздник не является официальным, в этот день принимают поздравления хирурги всей страны. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных открыток, смс и видео с пожеланиями.

В День хирурга пожелаем

Вам любви, здоровья, сил.

Чтобы каждый день рабочий

Только радость приносил.

Чтобы руки все умели,

Помогали Вам творить,

И хирургом самым лучшим

Вам всегда желаем быть!

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Видео дня

Радості, добра навколо,

І подяки пацієнтів,

Хай проходять на ура

Операції клієнтів!

З Днем хірурга!

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Спасенье жизней – ваше дело,

Гордиться Вами можно смело.

Всю душу, жизнь вы отдаете,

И пациентов всех спасете.

Хирург, важнейшая из профессий,

И дай Вам Бог благих известий.

Любви, семейного тепла,

И чтоб судьба Вас берегла.

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Сильну і добру людину, чудового хірурга сьогодні вітаю з професійним святом! Віри в себе і впевненості в своїх силах, прекрасного здоров'я і самопочуття, позитивних результатів роботи і великої поваги, домашнього затишку і тепла, великого щастя і благополуччя. З Днем хірурга!

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З Днем хірурга вітаю прекрасного лікаря та великого майстра! Хочу побажати легкої роботи і спокою, успішних результатів і втішних прогнозів для пацієнтів, величезної поваги, щирої вдячності, особистого щастя в житті та хороших друзів.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах хирурги впервые провели операцию по пересадке костного мозга от донора – не родственника. Затраты на такой дорогостоящий проект государство взяло на себя.

По материалам: pozdravok.ru.