День хирурга 2021: лучшие поздравления и открытки
День хирурга в Украине отмечается ежегодно в третью субботу сентября. В 2021 году эта дата приходится на 18-е число.
Хотя праздник не является официальным, в этот день принимают поздравления хирурги всей страны. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных открыток, смс и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем хирурга в стихах и прозе
В День хирурга пожелаем
Вам любви, здоровья, сил.
Чтобы каждый день рабочий
Только радость приносил.
Чтобы руки все умели,
Помогали Вам творить,
И хирургом самым лучшим
Вам всегда желаем быть!
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Радості, добра навколо,
І подяки пацієнтів,
Хай проходять на ура
Операції клієнтів!
З Днем хірурга!
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Спасенье жизней – ваше дело,
Гордиться Вами можно смело.
Всю душу, жизнь вы отдаете,
И пациентов всех спасете.
Хирург, важнейшая из профессий,
И дай Вам Бог благих известий.
Любви, семейного тепла,
И чтоб судьба Вас берегла.
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Сильну і добру людину, чудового хірурга сьогодні вітаю з професійним святом! Віри в себе і впевненості в своїх силах, прекрасного здоров'я і самопочуття, позитивних результатів роботи і великої поваги, домашнього затишку і тепла, великого щастя і благополуччя. З Днем хірурга!
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З Днем хірурга вітаю прекрасного лікаря та великого майстра! Хочу побажати легкої роботи і спокою, успішних результатів і втішних прогнозів для пацієнтів, величезної поваги, щирої вдячності, особистого щастя в житті та хороших друзів.Открытки и картинки ко Дню хирурга
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах хирурги впервые провели операцию по пересадке костного мозга от донора – не родственника. Затраты на такой дорогостоящий проект государство взяло на себя.
По материалам: pozdravok.ru.