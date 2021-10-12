С Днем экономиста 2021! Прикольные открытки, смс и видео с поздравлениями
Во вторник, 12 октября, отмечается Всемирный день экономиста. Цель этого праздника – привлечь внимание к огромной роли, которую играют в развитии общества представители этой профессии.
Начало зарождения экономических школ датируется 16-м веком, когда люди осознали важность финансовой грамотности, планирования и стратегии. Экономисты исследуют и анализируют данные о использовании товаров и ресурсов, дают прогнозы и выделяют финансовые тренды. Их работа помогает рынкам развиваться, а людям – повышать уровень благополучия. К профессиональному празднику украинских экономистов OBOZREVATEL публикует подборку забавных поздравлений, открыток и видео.
У житті без економіста
Можна стати і песимістом.
Знає тільки він секрети
Економії й бюджету!
З цифрами давно на ти,
Й звіти точні всі твої.
Щоб прогнози всі збувалися,
Будні не були нудні!
З Днем економіста!
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С Днем экономиста!
Пусть вам всегда в делах везет,
Пусть повышается доход,
Не поджимают планов сроки,
Финансы к вам плывут потоком!
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З Днем економіста,
Вас вітаю від душі.
Щоб за сотні кілометрів,
Негаразди вмить пішли!
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С Днем экономиста!
Желаем жить всегда в достатке,
Желаем кризисов не знать,
Всегда и пить и есть Вам сладко,
И никогда не унывать!
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Вітаю з Днем економіста та щиро бажаю впевненості, удачі, вміння досягати успіху в усьому і завжди! Не економ на собі та своїх бажаннях, не впускай своїх можливостей у житті та не допускай жодної помилки в роботі. Нехай економіка процвітає!
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Поздравляю с Днем экономиста! Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились, чтобы деньги не в цифрах, а в карманах всегда водились! Пускай каждый отчет будет успешным, а кризис не касается вас, даже на бумаге! Пусть в вашей жизни множится и растут прибыль, успехи, счастье и здоровье!Картинки и открытки ко Дню экономиста
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики спрогнозировали рекордное в 2021 году падение доллара по отношению к гривне. Энергетический импорт этой осенью оказался ниже обычного из-за роста цен. Кроме того, снизился объем валюты, который необходимо тратить на закупку газа.
По материалам: pozdravok.ru.