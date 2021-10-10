Курс доллара в Украине опустится до психологической отметки: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю, до 17 октября, может опуститься до важной отметки в 26 грн/$. Это станет рекордно низким показателем за весь 2021 год. Энергетический импорт, который обычно растет осенью, в этом году оказался на низком уровне из-за взлетевших цен. Вместе с тем сократились и объемы валюты, которые приходится тратить на покупку газа.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Гривня в первую неделю октября неожиданно укрепилась с 26,5 до 26,35 грн/$. Среди причин такой тенденции – резкий взлет цен на газ, в отдельные дни цена достигала $1900 за тысячу кубометров, тогда как в прошлом году была всего лишь на уровне $160. Обычно в октябре подорожание доллара связывают с ростом экспорта голубого топлива (на это тратят доллары), но в этом году бизнес ограничил покупку, желающих брать газ по такой цене немного.

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Такая тенденция продлится как минимум до 17 октября, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам, американская валюта может подешеветь до 26-26,1 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,1 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,2 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", также считает, что доллар в Украине будет дешеветь. По его словам, с 11 по 17 октября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,25-26,50 грн/$.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов считает, что доллар может подешеветь до психологической отметки. "Вероятно, что на предстоящей неделе доллар к гривне продолжит снижаться к уровню 26,00 грн/$. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до отметки 30,25", – говорит эксперт.

вероятно, центробанк не будет противостоять укреплению гривни;

из-за ускорения инфляции могут вырасти поступления в государственный бюджет;

повышение учетной ставки НБУ на протяжении года будет сдерживать падение национальной валюты;

внешние кризисы в виде "дефолта США" маловероятны, так как демократы и республиканцы договорились о повышении "долгового потолка".

Из-за резкого скачка цен на газ в стране может замедлиться промышленность, говорит Орыщак. У Кабинета министров есть буквально считанные недели для того, чтобы достичь политических договоренностей с поставщиками газа и получить голубое топливо по более выгодным ценам, уже в ноябре собственных запасов будет не хватать. Для гривни пока рисков нет, экономический коллапс

"Достаточность запасов газа формирует ожидание, что на октябрь-ноябрь беспокоиться стране не стоит, а дальше придут политические договоренности с поставщиками газа", – пояснил Орыщак.

Суммы переводов заробитчан за первые 8 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого выросли на $1,46 млрд – до $9,07 млрд. Эти средства родственники трудовых мигрантов тратят в Украине, тем самым поддерживая курс гривни и внутренний спрос.

С другой стороны, на стоимость гривни "давят" выплаты по международным кредитам. Из-за этого международные резервы всего за один месяц – сентябрь – сократились на 9,2%, до $28,7 млрд. Всего на погашение и обслуживание кредитов пришлось потратить $2,5 млрд грн. Но пиковые выплаты уже позади, поэтому причин для беспокойства нет.

В сентябре на валютном рынке Украины предложение доллара значительно превышало спрос, Нацбанку даже пришлось выкупить излишки в размере $139,6 млн. Гойлов называет еще один негативный фактор: на начало октября их портфели уменьшились на 0,92 млрд грн – до 97,61 млрд. Иностранцев не устраивает текущая доходность этих бумаг. Вероятно, часть высвободившихся средств будет выводиться ими в материнские юрисдикции, что создаст дополнительное давление на гривню.

Впрочем, заместитель председателя НБУ Сергея Николайчук заявил, что текущий рост курса гривни помогает сдерживать ускорение инфляции. Следовательно, регулятор не будет стремиться к укреплению доллара. Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко добавляет: подорожание доллара должно было происходить еще в сентябре, но наступит с опозданием только в этом месяце.

Постепенно американская валюта будет двигаться к психологической отметке в 27 грн/$. Несмотря на это, в ближайшую неделю у американской валюты, как считают аналитики, больше шансов находиться около другой психологической отметки – 26 грн/$.