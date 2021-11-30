С Днем домашних животных 2021: забавные поздравления и картинки
Во вторник, 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных – World Pets Day. Праздник был учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в Италии.
Цель мероприятий в этот день – напомнить людям об ответственности за тех, кого они приручили. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.Стихи, проза и смс в День домашних животных
Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.
Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.
***
У вас собака або кішка,
А може, навіть папуга?
І ви їх любите трішки,
Чи це любов без меж?
Як завели, тепер дбайте,
Нехай все навколо горить вогнем,
Але про звіряток турбуйтеся!
З тварин всіх веселим днем!
***
Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.
Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.
***
Іде кіт через лід
Чорнолапо на обід.
Коли чує він: зима
Його біла підзива.
– Ти чого йдеш через лід
І лишаєш чорний слід?
– Бо я чорний, – каже кіт, –
Я лишаю чорний слід.
Коли ж біла ти сама,
То білій тут дотемна.
І пішов кіт через лід
Чорнолапо на обід.
Стала зимонька сумна:
За котом ішла весна!
Микола Вінграновський
***
У наших домашних животных
Свой есть всемирный праздник,
Хозяева, вы любимцев
Сегодня своих поздравьте.
Кошки, собаки и зайчики,
Морские свинки, ежи,
Волнистые попугайчики
С людьми научились жить.
Им много от нас не надо,
Достаточно, чтоб их любили,
И помнили, что мы в ответе
За тех, кого приручили.
***
Вітаю зі Всесвітнім днем домашніх тварин і бажаю завжди зігріватися любов'ю свого вихованця, ніколи не нудьгувати, якщо поруч лапи і хвіст доброго друга. Нехай наші тварини не хворіють і ніколи не дають нам хандрити!
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У Всесвітній день домашніх тварин хочу побажати, щоб наші вихованці завжди були для нас вірними друзями і моральною підтримкою, щоб вони дарували нам радість і щасливі моменти, веселощі і щиру любов. Нехай всі домашні тварини будуть здорові, кохані і необхідні.
***
Поздравляю со Всемирным днем домашних животных. Желаю, чтобы любимый друг всегда был рядом и дарил тебе свою любовь, желаю, чтобы дорогой сердцу питомиц не болел, не бедокурил, а только радовал и вдохновлял!Картинки и открытки ко Дню домашних животных
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По материалам: pozdravok.ru.