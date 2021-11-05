В Украине появится монета 10 грн с десантником в доспехах. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) с 11 ноября введет в обращение памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". На ней изображен украинский десантник в образе рыцаря в доспехах.

Тираж монеты составит аж миллион экземпляров (чаще всего счет идет на десятки тысяч). Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Номинал монеты – 10 гривен. После выпуска купить монету можно будет непосредственно на сайте Национального банка. Тогда же станет известна ее цена. Кроме того, памятные монеты являются действительным платежным средством.

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Монета изготовлена из сплава на основе цинка. Ее диаметр составляет 3 см. На аверсе монеты изображены:

эмблема десантно-штурмовых войск на зеркальном фоне;

надписи "Украина" и "Десантно-штурмовые войска ВСУ";

малый Государственный Герб Украины и знак десантно-штурмовы войск ВСУ;

номинал (10 грн) и символ украинской гривни;

год чеканки монеты (2021-й) и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещены:

символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах;

за спиной десантника-рыцаря – полураскрытые крылья, которые символизирует покровителя воинов Архангела Михаила.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 октября Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". На ней изображен портрет гетмана Петра Сагайдачного и фигуры воинов.

Кроме того, недавно НБУ выпустил в оборот памятную монету номиналом в 10 грн. Она которая посвящена трагедии Бабьего Яра.

При этом в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" решение художников, которые изготовляли монету, раскритиковали. По словам экспертов, в этих 10 грн не упоминается еврейский народ, который и стал жертвой трагедии.