С Днем авиации Украины 2021: открытки, стихи и видео с поздравлениями
Каждую последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В 2021 году он приходится на 28 число, совпадая с Успением Пресвятой Богородицы.
Профессиональный праздник всех украинских авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта был установлен указом президента Украины Леонида Кравчука № 305/93 от 16 августа 1993 года. Открытки, видео и стихи с поздравлениями ко Дню авиации Украины – далее в подборке OBOZREVATEL.Поздравления с Днем авиации 2021: стихи и проза
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім'я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
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С Днем авиации сегодня
Вас поздравляю от души,
Пусть покорятся вам просторы,
Красивы будут виражи.
Побед вам новых я желаю,
Пусть будет счастлива семья,
Чтоб ангел вас хранил в полете
Желаю искренне, друзья.
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Спокійно в небі завжди буде,
Адже аси наші на посту.
З Днем української авіації вітаю,
Удачі побажаю вашому крилу.
Нехай авіація і далі,
В країні розвиток бере.
Щоб кожен льотчик був щасливим,
Достаток до кожного прийде.
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Вітаю з Днем авіації України! Бездоганних польотів над рідними землями та за їхніми межами! Бажаю завжди злітати з доброю надією та повертатися з виконаною мрією. Нехай кожен день буде святом! Нехай вистачає сил, завзяття, впевненості й ентузіазму нести гідну службу в авіації.
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З Днем авіації України! Щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій та успіх, нехай кожна мить буде щасливою, а серце завжди зберігає добру надію та любов до рідних.Открытки и картинки ко Дню авиации
Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости Украины 24 августа посадку самолета "Мрія" сняли на видео под Гостомелем. До этого самый большой в мире лайнер участвовал в параде в Киеве.
По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.