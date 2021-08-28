С Днем авиации Украины 2021: открытки, стихи и видео с поздравлениями

Каждую последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В 2021 году он приходится на 28 число, совпадая с Успением Пресвятой Богородицы.

Профессиональный праздник всех украинских авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта был установлен указом президента Украины Леонида Кравчука № 305/93 от 16 августа 1993 года. Открытки, видео и стихи с поздравлениями ко Дню авиации Украины – далее в подборке OBOZREVATEL.

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Видео дня

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім'я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

***

С Днем авиации сегодня

Вас поздравляю от души,

Пусть покорятся вам просторы,

Красивы будут виражи.

Побед вам новых я желаю,

Пусть будет счастлива семья,

Чтоб ангел вас хранил в полете

Желаю искренне, друзья.

***

Спокійно в небі завжди буде,

Адже аси наші на посту.

З Днем української авіації вітаю,

Удачі побажаю вашому крилу.

Нехай авіація і далі,

В країні розвиток бере.

Щоб кожен льотчик був щасливим,

Достаток до кожного прийде.

***

Вітаю з Днем авіації України! Бездоганних польотів над рідними землями та за їхніми межами! Бажаю завжди злітати з доброю надією та повертатися з виконаною мрією. Нехай кожен день буде святом! Нехай вистачає сил, завзяття, впевненості й ентузіазму нести гідну службу в авіації.

***

З Днем авіації України! Щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій та успіх, нехай кожна мить буде щасливою, а серце завжди зберігає добру надію та любов до рідних.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости Украины 24 августа посадку самолета "Мрія" сняли на видео под Гостомелем. До этого самый большой в мире лайнер участвовал в параде в Киеве.

По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.