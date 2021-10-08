С днем ангела Сергея 2021: лучшие поздравления и открытки

В пятницу, 8 октября, мужчины по имени Сергей отмечают день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя, преподобного Сергия Радонежского – знаменитого подвижника, игумена и основателя Троице-Сергиевой Лавры.

Сергей – имя римского происхождения, которое переводится с латинского как "высокий", или "знатный". К именинам Сергея OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

С днем ангела поздравить,

От души тебя, Сергей, спешу,

Пусть он всегда тебя направит,

На правильную тропу.

Пускай от бед и зла оградит,

Пусть от несчастья и неудач защитит,

Пусть будет оберегом для тебя,

Видео дня

Пускай благословляет на добрые дела.

***

Сергій – сьогодні іменинник, вітаю,

Здоров'я міцного щиро бажаю,

Величезного щастя та вірних друзів,

Мирних перемог і сонячних днів.

Нехай добрий ангел тебе вберігає,

Нехай удача тебе не залишає,

Нехай друзі надійні оточують,

А доля хай буде щасливою.

З днем ангела!

***

Пусть прекрасный день ангела,

Удачу тебе, Сережа, принесет,

Пусть жизни станет радостней и ярче,

Пускай во всем тебе везет.

Желаю мудрости тебе и счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Любви красивой и душевного тепла.

***

Сергію, з днем ангела! Нехай кожна мить твого життя буде наповнена позитивом, добром і щастям! Бажаю тобі крокувати лише вперед і здійснювати заповітні мрії та цілі! Нехай здоров'я і близькі люди ніколи тебе не підводять! Бажаю тобі достатку, гармонії в душі й везіння у всьому!

***

Сергійку, в день твого ангела хочу щиро привітати тебе й побажати сили духу та високих цілей, міцного здоров'я й оптимізму, поваги друзів і любові рідних, неймовірних успіхів та особистих досягнень, великої удачі та непереможної мужності.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается День Сергия Радонежского и что нельзя делать. В народе этот праздник праздник прозвали Капустником.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.