С днем ангела Сергея 2021: лучшие поздравления и открытки
В пятницу, 8 октября, мужчины по имени Сергей отмечают день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя, преподобного Сергия Радонежского – знаменитого подвижника, игумена и основателя Троице-Сергиевой Лавры.
Сергей – имя римского происхождения, которое переводится с латинского как "высокий", или "знатный". К именинам Сергея OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Сергея в стихах и прозе
С днем ангела поздравить,
От души тебя, Сергей, спешу,
Пусть он всегда тебя направит,
На правильную тропу.
Пускай от бед и зла оградит,
Пусть от несчастья и неудач защитит,
Пусть будет оберегом для тебя,
Пускай благословляет на добрые дела.
***
Сергій – сьогодні іменинник, вітаю,
Здоров'я міцного щиро бажаю,
Величезного щастя та вірних друзів,
Мирних перемог і сонячних днів.
Нехай добрий ангел тебе вберігає,
Нехай удача тебе не залишає,
Нехай друзі надійні оточують,
А доля хай буде щасливою.
З днем ангела!
***
Пусть прекрасный день ангела,
Удачу тебе, Сережа, принесет,
Пусть жизни станет радостней и ярче,
Пускай во всем тебе везет.
Желаю мудрости тебе и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Любви красивой и душевного тепла.
***
Сергію, з днем ангела! Нехай кожна мить твого життя буде наповнена позитивом, добром і щастям! Бажаю тобі крокувати лише вперед і здійснювати заповітні мрії та цілі! Нехай здоров'я і близькі люди ніколи тебе не підводять! Бажаю тобі достатку, гармонії в душі й везіння у всьому!
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Сергійку, в день твого ангела хочу щиро привітати тебе й побажати сили духу та високих цілей, міцного здоров'я й оптимізму, поваги друзів і любові рідних, неймовірних успіхів та особистих досягнень, великої удачі та непереможної мужності.Картинки и открытки ко дню ангела Сергея
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается День Сергия Радонежского и что нельзя делать. В народе этот праздник праздник прозвали Капустником.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.