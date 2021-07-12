С днем ангела Петра и Павла 2021: лучшие поздравления и пожелания к празднику

В понедельник, 12 июля, мужчины с именами Петр и Павел отмечают свой день ангела. Так, ежегодно в эту дату православная церковь отмечает День святых апостолов Петра и Павла.

"Петр" в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень", а Павел – имя латинского происхождения, означающее "малый", "небольшой". К именинам Петра и Павла OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

У День святих Петра і Павла

Хочу вам я побажать:

Нехай в душі величезній

Живе Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Заступництво дають,

Від впливу поганого

Видео дня

Вас укриють, вбережуть.

***

Пусть придут к тебе Павел с Петром

Вместе с миром, добром и любовью,

Принесут пусть достаток в твой дом,

И одарят семью всю здоровьем!

Пусть душа наполняется светом,

Будут помыслы только чисты,

Я желаю, чтоб этим летом

Стали явью любые мечты!

***

Нехай у День Павла і Петра

Пошле вам Бог благословення,

Здоров'я багато та добра,

Любові, тепла й натхнення!

Нехай святі принесуть

У сім'ю лише мир, любов і лад!

А в дім – достаток і затишок,

Щоб щастям кожен був багатий!

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

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Вітаю з днем ангела Петра і Павла! Бажаю миру і достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров'я, розуміння рідних, хороших думок і добрих справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім'ю від злих язиків, бід і негод.

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Сьогодні день апостолів Павла і Петра, і я вітаю вас з цим днем, бажаю всього чистого, світлого і доброго, що є в цьому світі. Сил, здоров'я, благополуччя! Нехай збережуть апостоли, небесні заступники наші, вас від нещасть і бід! Бережи вас Господь!

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года. Во второй месяц лета православные христиане отмечают несколько больших праздников.

По материалам: pozdravok.ru.