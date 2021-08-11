С днем ангела Николая 2021: как поздравить с праздником

В среду, 11 августа, мужчины по имени Николай отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь отмечает Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мирского.

Николай – имя греческого происхождения, которое переводится как "победитель народов", или "любимец толпы". К именинам Николая OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

В личный праздник Николаю

Счастья вечного желаю,

Чтоб везенье не кончалось,

И в делах все получалось!

Деньги чтоб бесперебойно

На счета шли шагом стройным,

И крепчал авторитет

Еще, минимум, сто лет!

Видео дня

***

Будь щасливим, Миколаю,

Нехай мрії збуваються,

Від життя отримуй

Все, що забажається!

І лопату прикупи,

Щоб гребти готівку,

На Феррарі назбирати

І на яхти особисті!

***

Бажаю тобі щастя, Миколаю,

Посмішок, позитивного настрою!

Мрії твої збуваються нехай,

Удача хай завжди буде з тобою!

Нехай тебе весь час оточують

Хороші й щирі люди!

Рідні нехай душі в тобі не чають,

І все нехай добре у тебе буде!

***

С днем ангела, Николай! Пусть в жизни будет все даваться тебе легко, чтобы улыбка всегда сияла на твоем лице, а настроение и позитивный настрой заряжали энергией окружающих и были стимулом для побед и свершений!

***

Вітаю, Миколо. Бажаю здоров'я, сил, амбіцій і рішучості, мудрості і кмітливості, відваги та стійкості. Нехай у твоєму житті завжди панує атмосфера благополуччя і щастя. Любові рідних, підтримки друзів, а також достатку, удачі й душевного спокою.

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По материалам: pozdravok.ru.