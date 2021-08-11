С днем ангела Николая 2021: как поздравить с праздником
В среду, 11 августа, мужчины по имени Николай отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь отмечает Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мирского.
Николай – имя греческого происхождения, которое переводится как "победитель народов", или "любимец толпы". К именинам Николая OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.День ангела Николая: смс, стихи и проза
В личный праздник Николаю
Счастья вечного желаю,
Чтоб везенье не кончалось,
И в делах все получалось!
Деньги чтоб бесперебойно
На счета шли шагом стройным,
И крепчал авторитет
Еще, минимум, сто лет!
***
Будь щасливим, Миколаю,
Нехай мрії збуваються,
Від життя отримуй
Все, що забажається!
І лопату прикупи,
Щоб гребти готівку,
На Феррарі назбирати
І на яхти особисті!
***
Бажаю тобі щастя, Миколаю,
Посмішок, позитивного настрою!
Мрії твої збуваються нехай,
Удача хай завжди буде з тобою!
Нехай тебе весь час оточують
Хороші й щирі люди!
Рідні нехай душі в тобі не чають,
І все нехай добре у тебе буде!
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С днем ангела, Николай! Пусть в жизни будет все даваться тебе легко, чтобы улыбка всегда сияла на твоем лице, а настроение и позитивный настрой заряжали энергией окружающих и были стимулом для побед и свершений!
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Вітаю, Миколо. Бажаю здоров'я, сил, амбіцій і рішучості, мудрості і кмітливості, відваги та стійкості. Нехай у твоєму житті завжди панує атмосфера благополуччя і щастя. Любові рідних, підтримки друзів, а також достатку, удачі й душевного спокою.Картинки и открытки ко дню ангела Николая
Как сообщал OBOZREVATEL, стилист Милалика рассказала, какие наряды для школы в моде в 2021 году. Главный совет – стоит уделять внимание деталям.
По материалам: pozdravok.ru.