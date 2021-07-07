С днем ангела Ивана 2021: поздравления, смс, открытки и видео

В среду, 7 июля, мужчины по имени Иван отмечают свой день ангела. В эту дату православные верующие празднуют большой церковный праздник – Рождество Иоанна Предтечи.

Иван – имя еврейского происхождения, которое в переводе означает "Яхве (Бог) смилостивился", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с праздником.

Твій Ангел Богом тобі даний,

Щоб охороняв тебе, Іване.

І він все життя тебе оберігає

Від нерозумних сварок і образ.

Коли твій Ангел, твій святий

День цей святкує із тобою,

Привітати раді ми тебе,

Видео дня

Щастя й радості тобі до небес!

***

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

***

З днем ангела Івана привітати

Сьогодні ми поспішаємо,

І чесність, і доблесть прославити

Сьогодні всім серцем хочемо.

Сім'я нехай тобою пишається,

І в житті нехай пощастить,

Бажаю скоріш закохатися,

Нехай серце від щастя співає!

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С днем ангела, Ванечка. Желаю искр веселья и феерии счастья в жизни, приятных впечатлений и восторга, абсолютной удачи и благополучия, незабываемых и необычайно радостных моментов каждый день.

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Дорогий Іване, вітаю тебе з днем ангела і від щирого серця хочу побажати високого потенціалу в будь-якій діяльності та незгасного ентузіазму в будь-якій роботі. Нехай тобі часто посміхається фортуна й завжди супроводжує успіх, нехай серце твоє б'ється в ритмі любові та щастя, нехай твій шлях обходиться без каменів невдач і підніжок друзів.

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Иван, поздравляю сегодня тебя с днем твоего ангела. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

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Іване, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю жити яскравим, насиченим і цікавим життям і мати люблячу сім'ю і справу до душі! Нехай попереду чекає багато барвистих подій і зустрічей!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Рождество Иоанна Крестителя и как отмечается народный праздник Ивана Купала. История празднования последнего корнями уходит во времена язычества.

По материалам: pozdravok.ru.