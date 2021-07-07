С днем ангела Ивана 2021: поздравления, смс, открытки и видео
В среду, 7 июля, мужчины по имени Иван отмечают свой день ангела. В эту дату православные верующие празднуют большой церковный праздник – Рождество Иоанна Предтечи.
Иван – имя еврейского происхождения, которое в переводе означает "Яхве (Бог) смилостивился", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с праздником.День ангела Ивана: смс, стихи и проза
Твій Ангел Богом тобі даний,
Щоб охороняв тебе, Іване.
І він все життя тебе оберігає
Від нерозумних сварок і образ.
Коли твій Ангел, твій святий
День цей святкує із тобою,
Привітати раді ми тебе,
Щастя й радості тобі до небес!
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Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В Именины сегодня я, Ваня,
И главное счастье храни!
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З днем ангела Івана привітати
Сьогодні ми поспішаємо,
І чесність, і доблесть прославити
Сьогодні всім серцем хочемо.
Сім'я нехай тобою пишається,
І в житті нехай пощастить,
Бажаю скоріш закохатися,
Нехай серце від щастя співає!
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С днем ангела, Ванечка. Желаю искр веселья и феерии счастья в жизни, приятных впечатлений и восторга, абсолютной удачи и благополучия, незабываемых и необычайно радостных моментов каждый день.
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Дорогий Іване, вітаю тебе з днем ангела і від щирого серця хочу побажати високого потенціалу в будь-якій діяльності та незгасного ентузіазму в будь-якій роботі. Нехай тобі часто посміхається фортуна й завжди супроводжує успіх, нехай серце твоє б'ється в ритмі любові та щастя, нехай твій шлях обходиться без каменів невдач і підніжок друзів.
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Иван, поздравляю сегодня тебя с днем твоего ангела. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.
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Іване, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю жити яскравим, насиченим і цікавим життям і мати люблячу сім'ю і справу до душі! Нехай попереду чекає багато барвистих подій і зустрічей!Картинки и открытки ко дню ангела Ивана
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Рождество Иоанна Крестителя и как отмечается народный праздник Ивана Купала. История празднования последнего корнями уходит во времена язычества.
По материалам: pozdravok.ru.