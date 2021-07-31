С днем ангела Ивана 2021: лучшие поздравления и открытки

В субботу, 31 июля, мужчины по имени Иван отмечают свой день ангела. Так, церковь в эту дату почитает память преподобного Иоанна Многострадального (Печерского), монаха Киево-Печерской лавры (в Ближних пещерах почивающего).

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, которое переводится как "Яхве (Бог) смилостивился", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, открытки и видео.

Именины у Ивана –

Поздравляю я тебя!

Пусть успехов долгожданных

Принесет тебе судьба.

Пусть тебе легко и просто

Будет целей достигать.

Радуй всех карьерным ростом,

Лучшим я желаю стать!

Видео дня

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

С импенинами, Ванюша,

Пусть везет во всем, всегда,

Будет счастье лучшем другом

И обходит дом беда.

Ставь высокие лишь цели,

Все свершиться, точно знай,

Своих правил и желаний

Никогда не предавай.

С днем ангела!

***

Іване, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твоє життя складається успішно, дорога завжди буде легкою, справи йдуть тільки в гору і всі тривоги залишаються позаду. Нехай твоє життя буде сповненим яскравих емоцій, веселого настрою, вірних друзів і товаришів. Іди вперед і не озирайся назад!

***

С днем ангела, Иван. Пусть жизнь будет полна хороших событий, в делах сопутствует верная удача, а твое упорство всегда приводит к успеху. Здоровья, уверенности, мужества, обаяния, взаимной любви и надежных друзей.

***

Дорогий Іване, щиро вітаю з днем твого ангела і хочу побажати тобі завжди залишатися гарною людиною! Нехай удача буде завжди на твоєму боці. Будь здоровим, міцним, сильним, розумним, красивим, коханим і в цілому бездоганним.

***

Іване, я тебе сердечно вітаю з днем ангела і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжнім веселощами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали идеальную прическу в летнюю жару. Сделать ее несложно, и она подойдет как для выхода в свет, так и для прогулки или офиса.

По материалам: pozdravok.ru, greets.ru, ridna-ukraina.com.ua.