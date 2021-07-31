С днем ангела Ивана 2021: лучшие поздравления и открытки
В субботу, 31 июля, мужчины по имени Иван отмечают свой день ангела. Так, церковь в эту дату почитает память преподобного Иоанна Многострадального (Печерского), монаха Киево-Печерской лавры (в Ближних пещерах почивающего).
Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, которое переводится как "Яхве (Бог) смилостивился", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, открытки и видео.Поздравления с днем ангела Ивана в стихах и прозе
Именины у Ивана –
Поздравляю я тебя!
Пусть успехов долгожданных
Принесет тебе судьба.
Пусть тебе легко и просто
Будет целей достигать.
Радуй всех карьерным ростом,
Лучшим я желаю стать!
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
С импенинами, Ванюша,
Пусть везет во всем, всегда,
Будет счастье лучшем другом
И обходит дом беда.
Ставь высокие лишь цели,
Все свершиться, точно знай,
Своих правил и желаний
Никогда не предавай.
С днем ангела!
***
Іване, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твоє життя складається успішно, дорога завжди буде легкою, справи йдуть тільки в гору і всі тривоги залишаються позаду. Нехай твоє життя буде сповненим яскравих емоцій, веселого настрою, вірних друзів і товаришів. Іди вперед і не озирайся назад!
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С днем ангела, Иван. Пусть жизнь будет полна хороших событий, в делах сопутствует верная удача, а твое упорство всегда приводит к успеху. Здоровья, уверенности, мужества, обаяния, взаимной любви и надежных друзей.
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Дорогий Іване, щиро вітаю з днем твого ангела і хочу побажати тобі завжди залишатися гарною людиною! Нехай удача буде завжди на твоєму боці. Будь здоровим, міцним, сильним, розумним, красивим, коханим і в цілому бездоганним.
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Іване, я тебе сердечно вітаю з днем ангела і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжнім веселощами.Открытки и картинки в день ангела Ивана
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали идеальную прическу в летнюю жару. Сделать ее несложно, и она подойдет как для выхода в свет, так и для прогулки или офиса.
По материалам: pozdravok.ru, greets.ru, ridna-ukraina.com.ua.