Найдена идеальная прическа в летнюю жару: как ее сделать. Фото

Французская коса – прическа, которая пригодится в самые знойные дни. Она подходит как для вечерних выходов, так и для долгих прогулок или офиса.

Эта довольно простая укладка станет настоящей находкой в летний период, ведь волосы аккуратно собраны и не мешают наслаждаться активным летним досугом. К тому же, французская коса – отличная альтернатива, когда привычный пучок уже надоел. Об этом сообщает издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как сделать французскую косу самостоятельно:

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Сначала нужно отделить небольшую прядь волос от левого уха до середины головы.

Затем разделить эту прядь на три равные части.

После этого перекинуть сначала левую, а затем правую прядь на среднюю, как при плетении обычной косы. Добавить к правой пряди часть волос справа.

Следующий шаг – продолжать плести косу, добавляя поочередно пряди слева и справа.

И завершить прическу нужно плетением обычной косы. Не забудьте закрепить ее резинкой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в этом году среди причесок на пике популярности распущенные волосы под банданой, пучки и простые локоны. Кроме того, в тренде будет длинная челка на две стороны и косы. Также в моде этого сезона эффект мокрых волос.