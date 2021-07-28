Найдена идеальная прическа в летнюю жару: как ее сделать. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Красота
2 минуты
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Названа прическа для летней жары

Французская коса – прическа, которая пригодится в самые знойные дни. Она подходит как для вечерних выходов, так и для долгих прогулок или офиса.

Эта довольно простая укладка станет настоящей находкой в летний период, ведь волосы аккуратно собраны и не мешают наслаждаться активным летним досугом. К тому же, французская коса – отличная альтернатива, когда привычный пучок уже надоел. Об этом сообщает издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как сделать французскую косу самостоятельно:

Французская коса в моде.
Видео дня
Французская коса делается просто.
Как сделать французскую косу.

  • Сначала нужно отделить небольшую прядь волос от левого уха до середины головы.

  • Затем разделить эту прядь на три равные части.

  • После этого перекинуть сначала левую, а затем правую прядь на среднюю, как при плетении обычной косы. Добавить к правой пряди часть волос справа.

  • Следующий шаг – продолжать плести косу, добавляя поочередно пряди слева и справа.

  • И завершить прическу нужно плетением обычной косы. Не забудьте закрепить ее резинкой.

Французская коса спасет в жаркие дни.
Французская коса смотрится эффектно.
Французская коса: как сделать.
Французская коса в тренде этим летом.
Французская коса на пике популярности.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в этом году среди причесок на пике популярности распущенные волосы под банданой, пучки и простые локоны. Кроме того, в тренде будет длинная челка на две стороны и косы. Также в моде этого сезона эффект мокрых волос.

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