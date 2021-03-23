С днем ангела Галины: поздравления и открытки к празднику
Во вторник, 23 марта, женщины по имени Галина отмечают свой день ангела. Так, в этот день церковь чтит память их святой покровительницы – Галины Коринфской, которая входит в число мучеников, пострадавших вместе с Кондратом Никомидийским и другими в третьем веке в Коринфе.
Галина в переводе в греческого означает "спокойствие, тишина, безмятежность". К празднику OBOZREVATEL публикует яркие пожелания и поздравления с именинами, открытки, картинки и видео.
Стихи, проза и смс в день ангела Галины
Галю, Галочко, Галино!
Цього дня тобі бажаю
Щоб життя було легким,
Щастя ти не знала краю!
Бажаю мислити позитивно,
З посмішкою кожен день зустрічати,
Бути яскравою, сміливою і активною,
Легко всіх цілей досягати!
***
Галина, в этот скромный праздник,
Я пожелать хочу тебе,
Душевной щедрости и счастья,
Здоровья всей твоей семье.
***
Нехай буде в твоєму житті багато позитиву,
Прекрасна і мила Галино,
Бажаю добра тобі, удачі,
Щоб ти вирішила всі задачі.
Щоб раділа життю цієї,
Була щасливішою від усіх на світі,
Кохання взаємним щоб було,
Щоб сенс у житті ти знайшла!
***
Милая Галя, с днем ангела! Желаю гармонии и обаяния, романтики и нежности, радости и счастья, красоты и успеха. Пусть в жизни будет много теплых слов, добрых улыбок, веселых мгновений, пусть всегда с тобой будет удача, достаток, уверенность и любовь!
***
Вітаю тебе, Галино, з днем ангела. Бажаю виглядати чудово, відчувати себе щасливою, наповнювати серце радістю, а життя – чудовими моментами. Нехай кожен день приносить з собою надію, гармонію і посмішку, ніщо не засмучує і ніхто тебе не ображає. Залишайся такою ж чудовою!
***
Мила Галина, від щирого серця тебе вітаю з днем ангела. Бажаю завжди зберігати внутрішній спокій і гармонію, ніколи не піддаватися смутку і сумнівам, постійно прагнути до ідеалів і перемог, завжди і всюди домагатися свого. Будь щасливою, Галю, коханою і життєрадісною.
Картинки и открытки ко дню ангела Галины
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2021 году отмечаются православная и католическая Пасха, а также еврейский Песах. Светлое Воскресение Христово – важнейший праздник для христиан, а для иудеев он служит напоминанием об исходе из Египта.
По материалам: pozdravok.ru.