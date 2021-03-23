С днем ангела Галины: поздравления и открытки к празднику

Во вторник, 23 марта, женщины по имени Галина отмечают свой день ангела. Так, в этот день церковь чтит память их святой покровительницы – Галины Коринфской, которая входит в число мучеников, пострадавших вместе с Кондратом Никомидийским и другими в третьем веке в Коринфе.

Галина в переводе в греческого означает "спокойствие, тишина, безмятежность". К празднику OBOZREVATEL публикует яркие пожелания и поздравления с именинами, открытки, картинки и видео.

Стихи, проза и смс в день ангела Галины

Галю, Галочко, Галино!

Цього дня тобі бажаю

Щоб життя було легким,

Щастя ти не знала краю!

Бажаю мислити позитивно,

З посмішкою кожен день зустрічати,

Бути яскравою, сміливою і активною,

Легко всіх цілей досягати!

***

Галина, в этот скромный праздник,

Я пожелать хочу тебе,

Душевной щедрости и счастья,

Здоровья всей твоей семье.

***

Нехай буде в твоєму житті багато позитиву,

Прекрасна і мила Галино,

Бажаю добра тобі, удачі,

Щоб ти вирішила всі задачі.

Щоб раділа життю цієї,

Була щасливішою від усіх на світі,

Кохання взаємним щоб було,

Щоб сенс у житті ти знайшла!

***

Милая Галя, с днем ангела! Желаю гармонии и обаяния, романтики и нежности, радости и счастья, красоты и успеха. Пусть в жизни будет много теплых слов, добрых улыбок, веселых мгновений, пусть всегда с тобой будет удача, достаток, уверенность и любовь!

***

Вітаю тебе, Галино, з днем ангела. Бажаю виглядати чудово, відчувати себе щасливою, наповнювати серце радістю, а життя – чудовими моментами. Нехай кожен день приносить з собою надію, гармонію і посмішку, ніщо не засмучує і ніхто тебе не ображає. Залишайся такою ж чудовою!

***

Мила Галина, від щирого серця тебе вітаю з днем ангела. Бажаю завжди зберігати внутрішній спокій і гармонію, ніколи не піддаватися смутку і сумнівам, постійно прагнути до ідеалів і перемог, завжди і всюди домагатися свого. Будь щасливою, Галю, коханою і життєрадісною.

Картинки и открытки ко дню ангела Галины

Поздравления в день ангела Галины ridna.com.ua

Картинка в день ангела Галины vjoy.cc

Открытка в день ангела Галины bonnycards.ru

Пожелания в день ангела proexpress.com.ua

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2021 году отмечаются православная и католическая Пасха, а также еврейский Песах. Светлое Воскресение Христово – важнейший праздник для христиан, а для иудеев он служит напоминанием об исходе из Египта.

По материалам: pozdravok.ru.