С Днем анестезиолога 2021: лучшие смс и открытки с поздравлениями
В субботу, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога (анестезии). Именно в этот день в 1846 году в США стоматолог Томас Мортон впервые в истории провел операцию под эфирным наркозом.
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных смс, открыток и видео с поздравлениями ко Дню анестезиолога.Поздравления с Днем анестезиолога в смс
Поздравленья всем сегодня,
Кто несет свой долг большой,
Всем, кто даст анестезию,
Чтоб не мучился больной.
Вам хвала и уваженье,
Никий вам поклон земной,
Ведь без капельки сомненья
В схватке с болью вы герой,
Легкой пусть работа будет,
Пациенты все добры,
Долгих лет вам и удачи,
Терпенья, здравия, любви!
С Днем анестезиолога!
***
Ми вітаємо сьогодні
Унікальних лікарів,
Їм бажаємо лише удачі,
Довгих і щасливих днів!
З Днем анестезіолога!
***
Анестезіологів сердечно я вітаю!
Спасибі вам за ваш медичний труд,
Здоров'я дуже міцного бажаю,
Нехай оточують вас щастя і комфорт.
Бажаємо нових навичок і знання,
Достаток теж нехай росте,
Нехай виконуються бажання
І серце буде золоте.
***
С Днем анестезиолога тебя,
Ты чудотворец для больницы,
Желаю я тебе удачи и добра,
И пусть хорошее лишь снится.
Желаю мира, радости, тепла,
Душе твоей гармонии и света,
Желаю грусти не познать я никогда,
Чтобы в душе всегда сияло лето!
***
Вітаю із Всесвітнім днем анестезіолога. Бажаю бути найкращим з усіх профі анестезіології! Щасливого, довгого, різноманітного, цікавого, заможного життя без будь-якого болю та неприємних відчуттів. Здоров'я Вам і твердої впевненості в собі, в своїх силах, у своїй справі та в своїх позиціях!
***
С Днем анестезиолога! Желаю веры, желаю любви, и уважения благодарных пациентов, чтоб не хотелось поменять профессию и никогда не возникало мысли о беде. Пусть работа приносит радость, а люди вокруг собираются самые хорошие.
***
Вітаю зі Всесвітнім днем анестезіолога. Бажаю різноманітного та насиченого життя без болю. Бажаю справлятися зі своєю роботою на всі 100%, бажаю щирої вдячності від пацієнтів, великого успіху від долі! Будьте здорові й багаті, шановані та успішні.Открытки и картинки ко Дню анестезиолога
Читайте также в OBOZREVATEL:
В Китае 22-летний парень умер, выпив 1,5 литра Coca-Cola за десять минут
Максим Антонишин из Тернополя, страдающий от спинальной мышечной атрофии, выиграл самый дорогой в мире укол за 2,3 миллиона долларов
В Украине обнаружен каракурт: что делать в случае укуса
По материалам: pozdravok.ru.