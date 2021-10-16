С Днем анестезиолога 2021: лучшие смс и открытки с поздравлениями

В субботу, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога (анестезии). Именно в этот день в 1846 году в США стоматолог Томас Мортон впервые в истории провел операцию под эфирным наркозом.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных смс, открыток и видео с поздравлениями ко Дню анестезиолога.

Поздравленья всем сегодня,

Кто несет свой долг большой,

Всем, кто даст анестезию,

Чтоб не мучился больной.

Вам хвала и уваженье,

Никий вам поклон земной,

Видео дня

Ведь без капельки сомненья

В схватке с болью вы герой,

Легкой пусть работа будет,

Пациенты все добры,

Долгих лет вам и удачи,

Терпенья, здравия, любви!

С Днем анестезиолога!

***

Ми вітаємо сьогодні

Унікальних лікарів,

Їм бажаємо лише удачі,

Довгих і щасливих днів!

З Днем анестезіолога!

***

Анестезіологів сердечно я вітаю!

Спасибі вам за ваш медичний труд,

Здоров'я дуже міцного бажаю,

Нехай оточують вас щастя і комфорт.

Бажаємо нових навичок і знання,

Достаток теж нехай росте,

Нехай виконуються бажання

І серце буде золоте.

***

С Днем анестезиолога тебя,

Ты чудотворец для больницы,

Желаю я тебе удачи и добра,

И пусть хорошее лишь снится.

Желаю мира, радости, тепла,

Душе твоей гармонии и света,

Желаю грусти не познать я никогда,

Чтобы в душе всегда сияло лето!

***

Вітаю із Всесвітнім днем анестезіолога. Бажаю бути найкращим з усіх профі анестезіології! Щасливого, довгого, різноманітного, цікавого, заможного життя без будь-якого болю та неприємних відчуттів. Здоров'я Вам і твердої впевненості в собі, в своїх силах, у своїй справі та в своїх позиціях!

***

С Днем анестезиолога! Желаю веры, желаю любви, и уважения благодарных пациентов, чтоб не хотелось поменять профессию и никогда не возникало мысли о беде. Пусть работа приносит радость, а люди вокруг собираются самые хорошие.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем анестезіолога. Бажаю різноманітного та насиченого життя без болю. Бажаю справлятися зі своєю роботою на всі 100%, бажаю щирої вдячності від пацієнтів, великого успіху від долі! Будьте здорові й багаті, шановані та успішні.

Читайте также в OBOZREVATEL:

В Китае 22-летний парень умер, выпив 1,5 литра Coca-Cola за десять минут

Максим Антонишин из Тернополя, страдающий от спинальной мышечной атрофии, выиграл самый дорогой в мире укол за 2,3 миллиона долларов

В Украине обнаружен каракурт: что делать в случае укуса

По материалам: pozdravok.ru.