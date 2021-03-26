Родительская суббота 27 марта: чем особенна и как помянуть ушедших близких

Для православных верующих Украины 27 марта наступает Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

Святая Четыредесятница – это дни Великого поста, который традиционно продолжается ровно семь недель (седмиц). В этот период будет еще две поминальные субботы: 3 и 10 апреля. Чем особенна нынешняя и как правильно помянуть почивших, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Родительская суббота второй седмицы Великого поста: значение

Родительские субботы святой Четыредесятницы приходятся на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

Это особые дни поминовения всех усопших православных, которые сподобились христианской кончины, а также тех, кто при жизни не удостоился молитв Святой Церкви, отойдя в вечную жизнь, отмечают в ПЦУ.

Они были специально установлены для поминовения усопших, поскольку обычные поминовения во время Великого поста невозможны – полная литургия совершается не каждый день.

Родительские субботы Великого поста – особые дни поминовения всех усопших православных Свято-Николаевский храм Православной церкви Украины

Что нужно сделать в Родительскую субботу 26 марта

В родительскую субботу верующие читают молитвы об ушедших близких. Накануне, вечером в пятницу, храмы совершают большую панихиду – "парастас". Утром служат заупокойную Божественную литургию, а затем – общую панихиду.

27 марта следует посетить церковь и отстоять всю службу полностью. С собой желательно принести постную пищу и одежду, чтобы священнослужители могли раздать их нуждающимся.

В родительскую субботу верующие читают молитвы об ушедших близких Pixabay

Перед службой можно передать записку с именами усопших – они будут зачитаны во время молебна.

Среди православных распространена традиция после богослужения посещать кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких, оставить там живые цветы и угощения. В то же время церковь отмечает, что именно молитва в храме в первую очередь важна для душ усопших. Поэтому поездка на кладбище должна состояться только после посещения службы.

После храма можно помянуть почивших родственников дома. В центре стола следует поставить горящую церковную свечу, а перед трапезой – еще раз прочесть молитву.

27 марта следует посетить церковь и отстоять всю службу полностью Свято-Николаевский храм Православной церкви Украины

Что нельзя делать в Родительскую субботу 27 марта

Веселиться, петь, устраивать пышное застолье, участвовать в шумных развлечениях. Впрочем, излишне скорбеть церковь также не рекомендует.

Уходить из храма до окончания службы.

Ругать, оскорблять, осуждать усопших.

Отказывать в помощи. Подавая милостыню нуждающимся, стоит попросить их помолиться за почивших родственников.

Родительские субботы святой Четыредесятницы приходятся на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста Pixabay

Писать записки в храме с именами некрещеных или самоубийц.

Поминать умерших алкогольными напитками – это считается большим грехом.

Ругаться, сквернословить.

Заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому – день следует посвятить молитве.

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