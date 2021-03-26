Батьківська субота 27 березня: чим особлива та як пом'янути померлих близьких

Анна Паскевич Свята 17:25, 26.03.2021 Оновлено: 18:29, 26.03.2021

Для православних вірян України 27 березня настає поминальна субота другої седмиці святої Чотиридесятниці.

Свята Чотиридесятниця – це дні Великого посту, який традиційно триває рівно сім тижнів (седмиць). У цей період буде ще дві поминальні суботи: 3 і 10 квітня. Чим особлива нинішня та як правильно пом'янути покійних, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Поминальна субота другої седмиці Великого посту: значення

Батьківські суботи святої Чотиридесятниці випадають на другу, третю і четверту суботи Великого посту.

Це особливі дні поминання всіх покійних православних, які сподобилися християнської кончини, а також тих, хто за життя не вдостоївся молитов Святої Церкви, відійшовши у вічне життя, зазначають у ПЦУ.

Їх було спеціально встановлено для поминання покійних, оскільки звичайні поминання під час Великого посту неможливі – повна літургія відбувається не кожного дня.

Батьківські суботи Великого посту – особливі дні поминання всіх покійних православних
Свято-Миколаївський храм Православної церкви України

Що потрібно зробити в Батьківську суботу 26 березня

  • У батьківську суботу віряни читають молитви про померлих близьких. Напередодні, ввечері в п'ятницю, храми відправляють велику панахиду – "парастас". Уранці служать заупокійну Божественну літургію, а потім – загальну панахиду.

  • 27 березня варто відвідати церкву та відстояти всю службу повністю. Із собою бажано принести пісну їжу та одяг, щоб священнослужителі могли роздати їх нужденним.

У батьківську суботу віряни читають молитви про померлих близьких
Pixabay

  • Перед службою можна передати записку з іменами покійних – їх буде зачитано під час молебню.

  • Серед православних є поширеною традиція після богослужіння відвідувати кладовища, щоб прибрати на могилах близьких, залишити там живі квіти і частування. Водночас церква зазначає, що саме молитва в храмі передусім важлива для душ покійних. Тому поїздка на кладовище повинна відбутися тільки після відвідуванням служби.

  • Після храму можна пом'янути покійних родичів удома. У центрі столу треба поставити запалену церковну свічку, а перед трапезою – ще раз прочитати молитву.

27 березня варто відвідати церкву та відстояти всю службу повністю
Свято-Миколаївський храм Православної церкви України

Що не можна робити в Батьківську суботу 27 березня

  • Веселитися, співати, влаштовувати пишне гуляння, брати участь у гучних розвагах. Утім, надмірно тужити церква також не рекомендує.

  • Йти з храму до закінчення служби.

  • Лаяти, ображати, засуджувати покійних.

  • Відмовляти в допомозі. Подаючи милостиню нужденним, варто попросити їх помолитися за покійних родичів.

Батьківські суботи святої Чотиридесятниці випадають на другу, третю і четверту суботи Великого посту
Pixabay

  • Писати записки в храмі з іменами нехрещених або самогубців.

  • Поминати померлих алкогольними напоями – це вважається великим гріхом.

  • Лаятися, лихословити.

  • Виконувати важку фізичну працю і хатню роботу – день варто присвятити молитві.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити під час Великого посту, і публікував календар харчування. Також повідомлялося, якими продуктами можна замінити м'ясо в період Великого посту.

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