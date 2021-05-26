Преполовение Господне: история и традиции Рахманской Пасхи

В среду, 26 мая, православные отмечают Преполовение Господне – один из древнейших христианских праздников, который отмечается на 25-й день после Пасхи.

Название "Преполовение" указывает на время празднования: "полпути" от Пасхи до Дня Святой Троицы; в народе этот день известен как Рахманская Пасха. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Преполовение Святой Пятидесятницы – один из древнейших в христианстве праздников, установление которого относят к концу 4-го века.

Первое известное упоминание о нем в богослужебной литературе содержит грузинский перевод иерусалимского сборника фрагментов Священного писания (7-8 век).

А в памятках 5-го века встречаются торжественные песни и гимны, посвященные Преполовению. Многие из них церковь использует при богослужениях и в наше время.

Праздник отмечается восемь дней, с четвертой среды после Пасхи до среды пятой недели. Преполовение – середина между Светлым Воскресением Христовым и Троицей, день, который служит неким связующим звеном этих двух великих праздников.

Рахманская Пасха была большим праздником для украинцев. Ее отмечали на Гуцульщине, Киевщине, Полтавщине, Херсонщине, Подолье, пишет Олекса Воропай в книге "Звичаї нашого народу".

В этот день скорлупу от пасхальных яиц пускали по реке. Согласно легенде о "переселении рахманов" (жителей мифической местности, праведных христиан), скорлупа до них плывет по течению ровно 25 дней.

На Преполовение в некоторых регионах проводили обряды на урожай, здоровья людей и домашнего скота. Также принято было освящать воду в речках и озерах, которую использовали в лечебных целях.

Преполовение было особо почитаемым днем для наших предков. В некоторых регионах в этот день даже постились и удерживались от всякого труда: рукоделия, стирки, уборки, работы в саду и огороде.

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