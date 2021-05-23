Праздники 24 мая: что нельзя делать, приметы и именинники

24 мая отмечается народный праздник под названием Мокий Мокрый. Именины празднуют в этот день: Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 24 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым – во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в этот день часто бывают дожди.

Отметим, что Святой Мокий был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе. Он убеждал язычников оставить беззаконные и скверные обычаи, за что был казнен. Мокия бросали на растерзание диким животным, колесовали, бросали в раскаленную печь и строгали его тело металлический когтями.

На Мокия не принято браться за земляные работы, поскольку этот день считался праздником умилостивления царя града. Интересно, что в старину, если на Мокия Мокрого шел дождь – люди специально выходили на улицу и старались промокнуть до нитки, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Если в этот день вечерний туман не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.

Дождливая погода 24 мая – примета того, что летом тоже будет много осадков.

Багряный восход – к грозовому лету и пожарам.

А вот радуга в этот день предвещает сильные ветра и ненастье.

Категорически нельзя в этот день копать огород и что-либо садить, поскольку град может побить все посевы.

Этот день не пригоден для начала новых дел.

Также лучше отказаться в этот день от больших и дорогостоящих покупок.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.