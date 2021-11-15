Праздник Смоленской иконы Божьей Матери: о чем молятся чудотворному образу

В понедельник, 15 ноября, православная церковь совершает празднование в честь Шуйской-Смоленской иконы Божьей Матери, относящейся к типу "Одигитрия" (лик, по преданию написанный евангелистом Лукой). Этот чудотворный образ был написан в 17 веке в Воскресенском приходе Шуи Ивановской области России во время эпидемии чумы.

После горячих молитв перед святыней болезнь покинула город. А в 1831 году покровительством Богородицы в Шуе прекратилась эпидемия холеры. Благодаря образу от беснования исцелился отрок Иаков и многие другие больные. OBOZREVATEL рассказывает, в чем помогает святая икона и как молиться перед ней.

Видео дня

Шуйско-Смоленская икона Божьей Матери является одной из самых чтимых в православии и считается символом мира и здравия. В разные времена перед этим образом Богородицы с Младенцем молились о защите родной земли от врага, здравии воинов, исцелении от болезней и эпидемий.

Кроме того, почитают Смоленский образ Божьей Матери и семейные люди. У Девы Марии просят помощи для тех, кто находится в дороге, а сами странники молят ее о защите и покровительстве на чужих землях.

Считается, что Смоленская икона Богородицы защищает дом от злых людей, помогает в трудных жизненных ситуациях, противостоять грехам и укрепиться в вере.

Читайте также в OBOZREVATEL:

Церковные праздники в ноябре 2021 года в Украине: опубликован православный календарь