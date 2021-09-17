Праздник иконы "Неопалимая Купина" 2021: о чем молиться Богородице и что нельзя делать 17 сентября

В пятницу, 17 сентября, православные в Украине отмечают праздник иконы "Неопалимая купина". По преданию, в образе горящего, но не сгорающего тернового куста пророку Моисею явился Бог, чтобы призвать его вывести евреев из Египта.

В христианстве "Неопалимая Купина" стала прообразом Богородицы, ознаменовавшим непорочное зачатие Девы Марии. Перед святой иконой верующие молятся о защите от пожара и молнии, также она считается защитницей человеческих душ от геенны огненной. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

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Несгорающий терновый куст, в образе которого явился Бог, Моисей видел возле горы Хорив. В этот момент пророк пас овец: увидев пламя, он подошел посмотреть на чудо, и Господь, обратившись к нему из огня, призвал вывести народ Израиля из Египта в землю Обетованную.

Этот куст, не сгоравший в огне, стал для христиан прообразом Божьей Матери, которую Божественный огонь не опалил при непорочном зачатии. Как купина оставалась невредимой в пламени, так и родившая Сына Божьего Иисуса Христа Мария оставалась Девою до и после Рождества. Существует еще одно объяснение: родившись на грешной земле, Богородица жила непорочной жизнью.

Икона изображает Деву Марию с младенцем в центре восьмиконечной звезды. Последняя состоит из двух четырехугольников – красного, цвета пламени, и зеленого, цвета купины. Образ известен в православии с середины 16-го века. Праздник в его честь установили в 17-м столетии.

17 сентября верующие молятся о защите от молнии, пожара и поджога. "Неопалимая Купина" также считается защитницей человеческих душ от геенны огненной; Богородицу просят помочь в борьбе со страстями и выжечь грехи.

В старину также существовал обычай во время пожара обходить вокруг горящего дома с этой иконой Божьей Матери.

Женщины в это время занимались выкопкой лука, а мужчины обходили сеновалы с вилами, прогоняя из них духов болезни скота. На заре отправлялись слушать последнее пение птиц, улетающих в теплые края.

Ходить в лес – согласно поверью, есть риск пострадать от нечистой силы.

Играть свадьбу – иначе брак будет несчастливым.

Ссориться и ругаться, чтобы не навлечь несчастье на семью.

Этот день в народе считается опасным, поэтому следует быть особенно осторожным, проявлять внимательность на дорогах, избегать алкоголя и не принимать много лекарств.

На луке много шелухи – зима будет холодная.

Птицы нахохлились – к ненастью.

С этого дня усиливаются холода.

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