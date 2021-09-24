Ретроградный Меркурий возвращается: чем опасен и как уберечься

С 27 сентября по 18 октября ожидается третий в 2021 году период ретроградного Меркурия. Это явление представляет собой оптическую иллюзию, в результате которой кажется, будто планета движется в обратном направлении.

Астрологи считают, что ретроградный Меркурий способен влиять на жизнь людей. В частности, те области, которым он покровительствует, замедляются и словно замирают. Как пережить сложный период, рассказывает OBOZREVATEL.

В астрологии считается, что Меркурий отвечает за такие сферы, как торговля, образование, финансы, карьера, обмен информацией. И когда планета принимает ретроградное положение, процессы, которым покровительствует Меркурий, начинают замедляться, утрудняться и даже разрушаться.

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В период ретроградности Меркурия следует проявлять особенную внимательность в делах, касающихся финансов, документов, информации и бизнеса.

Это время благоприятно для возобновления старых контактов, возвращения к старым проектам, наведения порядка во всех сферах жизни, обучения и пополнения знаний.

Ретроградный Меркурий неблагоприятен для любых начинаний, считают астрологи. В частности, не рекомендуется на этот период планировать важные поездки, заключение контрактов, крупные приобретения, открытие бизнеса.

Также не рекомендуется верить "на слово" окружающим: все должно быть подтверждено документально.

Как сообщал OBOZREVATEL, трем знакам зодиака может невероятно повезти осенью 2021 года. По мнению астрологов, в этот период могут осуществиться их заветные мечты.