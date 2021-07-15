Праздник Берегини: 15 июля верующие обращаются к Пресвятой Богородице

В четверг, 15 июля, в Украине отмечается древний народный праздник – Берегиня. Образ Берегини издавна был центральным в украинской культуре, а с приходом христианства слился с образом Божьей Матери.

В этот день верующие традиционно обращаются к Пресвятой Богородице. Подробнее о истории праздника и его традициях рассказывает OBOZREVATEL.

Берегиня (от слова "беречь") – персонаж славянской мифологии, женщина-божество или дух-хранитель. По одной из версий, в старину берегинями считали русалок; согласно другой, они представляли собой не существа, а роль женщин, выполняемая ими во время обрядов жатвы.

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Большинство современных исследователей полагают, что берегини – это женские духи, охраняющие жилище и символизирующие плодородие, жизнь, природу, мать всего живого. После крещения Руси образ Берегини слился с образом Пресвятой Богородицы.

В православии 15 июля – день почитания Божьей Матери. В эту дату совершается празднование в честь Честной ризы Пресвятой Богородицы, а также в честь Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской икон Богородицы и иконы "Древо Иессеево".

На Берегиню незамужние девушки ходили в лес – поклониться берегу и попросить о счастливой любви.

Утром на орошенные росой луга выносили и расстилали вышитые рушники, а затем вытирали ими лицо – на здоровье и силу, а также вывешивали их на березах, чтобы наделить силой деревьев.

Впоследствии их использовали во время сватовства или на свадьбах – чтобы никто не сглазил молодых, а их брак был счастливым.

Хорошей приметой считалось 15 июля признаться друг другу в любви: тогда влюбленные вовек не расстанутся. А сыграть свадьбу в этот день – к полной романтики семейной жизни.

Наши предки на Берегиню сажали во дворе березу. Также можно было найти такое дерево и на несколько минут прижаться к его стволу, чтобы защитить себя от сотни болезней.

Беременные в этот праздник старались держать под кроватью ветки березы – для легких, быстрых и благополучных родов.

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