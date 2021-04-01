Пасха в Польше в 2021 году: дата, как отмечается и сколько выходных

Пасха в Польше, как и в других государствах, где основной религией является католицизм, в 2021 году отмечается 4 апреля.

Светлое Христово Воскресенье и Пасхальный понедельник, 5 апреля, в стране официально являются выходными; магазины в эти дни будут закрыты. Подробнее о том, как празднуют в Польше, рассказывает OBOZREVATEL.

Пасха в Польше (Wielkanoc), как и в Украине, является одним из важнейших праздников.

Накануне, в Страстную субботу, происходит благословение пищи: люди несут в костелы "священки" (święconka) – декорированные пасхальные корзины с писанками, хлебом, солью, копченостями, хреном, праздничным куличом и печеным Агнцем – символом жертвы Иисуса Христа.

Празднование Пасхи в Польше начинается с семейного завтрака Pixabay

Празднование Пасхи в Польше начинается с семейного завтрака, перед которым произносится совместная молитва и преломляется освященное яйцо.

Сначала съедают освященную пищу, затем приступают к остальным блюдам. В традиционном меню – мясо, паштеты, фаршированные яйца. В качестве десерта к столу подают сырники, мазурки (печенье с фруктово-ореховой начинкой), куличи.

"Священка" – пасхальная корзина в Польше Pixabay

Пасхальный понедельник в Польше считается вторым днем Пасхи. Другое его название – Поливальный понедельник, или Śmigus-Dyngus: в этот день здесь, как и в некоторых регионах Украины, дети обливают друг друга и прохожих водой.

Эта традиция уходит корнями во времена язычества, когда обливание символизировало очищение и пробуждение природы.

Пасха в Польше (Wielkanoc), как и в Украине, является одним из важнейших праздников Pexels

В целом, согласно церковному календарю, празднование Пасхи (пасхальная октава) продолжается в течение восьми дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах католической Пасхи. Светлое Христово Воскресение у католиков отмечается по григорианской пасхалии.