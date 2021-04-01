Великдень у Польщі 2021 року: дата, як відзначається та скільки вихідних

Великдень у Польщі, як і в інших державах, де основною релігією є католицизм, 2021 року відзначається 4 квітня.

Світле Христове Воскресіння та Пасхальний понеділок, 5 квітня, в країні офіційно є вихідними; магазини в ці дні буде зачинено. Детальніше про те, як святкують у Польщі, розповідає OBOZREVATEL.

Великдень у Польщі (Wielkanoc), як і в Україні, є одним з найважливіших свят.

Напередодні, у Страсну суботу, відбувається благословення їжі: люди несуть до костьолів "свящонки" (święconka) – декоровані великодні кошики з писанками, хлібом, сіллю, копченостями, хроном, святковою паскою і печеним Агнцем – символом жертви Ісуса Христа.

Святкування Великодня в Польщі починається із сімейного сніданку Pixabay

Святкування Великодня в Польщі починається з сімейного сніданку, перед яким вимовляється спільна молитва і заломлюється освячене яйце.

Спочатку з'їдають освячену їжу, потім приступають до решти страв. У традиційному меню – м'ясо, паштети, фаршировані яйця. У якості десерту до столу подають сирники, мазурки (печиво з фруктово-горіховою начинкою), паски.

"Свящонка" – великодній кошик у Польщі Pixabay

Великодній понеділок у Польщі вважається другим днем Великодня. Інша його назва – Поливаний понеділок, або Śmigus-Dyngus: цього дня тут, як і в деяких регіонах України, діти обливають одне одного та перехожих водою.

Ця традиція сягає корінням у часи язичництва, коли обливання символізувало очищення та пробудження природи.

Великдень в Польщі (Wielkanoc), як і в Україні, є одним з найважливіших свят Pexels

У цілому, згідно з церковним календарем, святкування Великодня (Великодня октава) триває протягом восьми днів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції і заборони католицького Великодня. Світле Христове Воскресіння в католиків відзначається за григоріанською пасхалією.