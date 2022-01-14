Обрезание Господне 2022: история, традиции и запреты праздника

В пятницу, 14 января православные в Украине отмечают Обрезание Господне. Этот христианский праздник посвящен событию из жизни Иисуса Христа – совершению над Ним обряда обрезания.

В этот день также отмечают Старый Новый год и память Василия Великого. История и традиции праздника – далее в материале OBOZREVATEL.

Согласно Евангелию от Луки, когда Иисусу Христу было восемь дней, над ним по ветхозаветным законам был совершен обряд обрезания, установленный для всех еврейских мальчиков.

Во время исполнения обряда Младенца назвали Иисусом, что означает "Спаситель", как и указал архангел Гавриил Марии в день Благовещения.

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Как объясняли Отцы Церкви, Сын Божий принял обрезание, подавая пример неукоснительного соблюдения Божьих законов. Впоследствии этот обряд в христианстве уступил место таинству Крещения водой и Духом, введеному Иисусом.

Праздник напоминает верующим, что они вступили в Новый Завет с Богом и приняли "нерукотворенное" обрезание – от грехов. В 49 году Иерусалимский (Апостольский) собор отменил обрезание для христиан. Однако в Церкви осталось так называемое "Обрезание Сердца" – Святое Крещение.

Обрезание Господне в православии – великий двунадесятый праздник. Помимо него, 14 января отмечают память святителя Василия Великого.

Православные храмы в этот день служат всенощное бдение, литургию по чину Василия Великого, а также читают Иисусову молитву.

Также в Украине празднуют Старый Новый год. Люди собираются за праздничным столом, загадывают желания и посевают.

В праздник нельзя отказывать в милосердии, кричать, ругаться и сквернословить. Поскольку Обрезание Господне символизирует послушание и смирения, не следует ни в чем нарушать установленные правила и традиции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается в Украине Старый Новый год и что нельзя делать в этот день, согласно народным суевериям. О празднике в честь святителя Василия Великого читайте в материале по ссылке.