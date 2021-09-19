Михайлово чудо: поздравления, картинки и открытки к празднику
В воскресенье, 19 сентября, отмечается большой церковный праздник – Михайлово чудо. Этот день посвящен воспоминанию о чуде, которое свершил архангел Михаил в Хонех.
В храмах служат особый молебен, а верующие молятся о здравии для себя и для близких. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.Михайлово чудо: поздравления в стихах и прозе
Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.
***
Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай його ангели вас охороняють,
І всі печалі проганяють.
Щоб слабкому додав сил,
Від хвороб всіх щоб зцілив.
Нехай душа випромінює світло,
Нехай буде щастя в цьому світі!
***
В день архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
***
Нехай архангел Михаїл завжди береже тебе і посилає тобі промені добра і любові! Нехай цей день буде неймовірно вдалим для тебе! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!
***
У свято Михайлова дива бажаю міцного здоров'я і сили духу. Бажаю мужності, терпимості та щедрості душі. Бажаю мудрості, впевненості й доброти. Нехай цей день буде яскравим і веселим. Нехай все життя буде ситим і щасливим!
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Поздравляю с Михайловым чудом и желаю щедрого счастья, любви и удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть всегда будет тепло и радостно.Михайлово чудо: открытки и картинки
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени украинцы отмечают несколько важных дат.
По материалам: pozdravok.ru.