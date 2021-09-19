Михайлово чудо: поздравления, картинки и открытки к празднику

В воскресенье, 19 сентября, отмечается большой церковный праздник – Михайлово чудо. Этот день посвящен воспоминанию о чуде, которое свершил архангел Михаил в Хонех.

В храмах служат особый молебен, а верующие молятся о здравии для себя и для близких. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл

Вас від напастей захистив.

Видео дня

Хай його ангели вас охороняють,

І всі печалі проганяють.

Щоб слабкому додав сил,

Від хвороб всіх щоб зцілив.

Нехай душа випромінює світло,

Нехай буде щастя в цьому світі!

***

В день архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

***

Нехай архангел Михаїл завжди береже тебе і посилає тобі промені добра і любові! Нехай цей день буде неймовірно вдалим для тебе! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!

***

У свято Михайлова дива бажаю міцного здоров'я і сили духу. Бажаю мужності, терпимості та щедрості душі. Бажаю мудрості, впевненості й доброти. Нехай цей день буде яскравим і веселим. Нехай все життя буде ситим і щасливим!

***

Поздравляю с Михайловым чудом и желаю щедрого счастья, любви и удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть всегда будет тепло и радостно.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени украинцы отмечают несколько важных дат.

По материалам: pozdravok.ru.