Международный день студентов 2021: прикольные поздравления, открытки и видео

В среду, 17 ноября отмечается Международный день студентов. Этот праздник был основан в память о студенческой демонстрации в оккупированной Праге (28 октября 1939), во время которой студент-медик Ян Оплетал был смертельно ранен нацистами. После гибели парня вспыхнули новые протесты: 17 ноября 1,2 тысячи студентов были арестованы и отправлены в концлагерь, еще девять – казнены.

Через два года, в 1941-м, в Лондоне состоялась Международная встреча студентов против нацизма, по результатам которой было решено ежегодно в памятную дату отмечать День студента. Сегодня праздник объединяет студентов всех учебных заведений мира, когда учащиеся вузов участвуют в различных развлекательных мероприятиях, проводят КВН и концерты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений и открыток.

Видео дня

Вітаю з Днем студента!

Й поспішаю побажати,

Щоб тільки на відмінно

Усі іспити складати,

Найцікавіших Вам лекцій,

І прекрасних друзів,

Світлих, радісних емоцій,

На навчанні в вузі!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски – как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях – креатив.

***

З Днем студента Вас вітаю

Й щиросердно побажаю,

Щоб хвости стали коротшими,

Щоб ночі були довшими.

Преподи щоб подобрішали

Й оцінками лиш тішили,

Сесію щоб скасували

Й на відпочинок поміняли.

Щоб стипендію підняли,

Просто так її давали.

Буде все нехай Вам легко,

А проблеми всі – далеко!

***

Вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень та веселого студентства. Бажаю, щоб кожен день був сповненим нових цілей, впевнених прагнень, чудових ідей, кумедних історій та особистих перемог. Нехай роки студента будуть незабутніми та щасливими, нехай вірні знання та невтомний ентузіазм приведуть до улюбленої та престижної професії!

***

С Днем студента поздравляю! Легкой учебы без зубрежки и недосыпов, веселых пар с крутыми преподами и смешными историями, ярких лет студенчества с добрыми друзьями и счастливыми событиями. Пусть нужные знания остаются в твоей голове, а эмоции студенчества – в твоем сердце!

***

Нехай навчання не викликає в тебе смутку, щоб око не смикалося перед заліками та іспитами, а складалися вони автоматично. Бажаю стати професіоналом справи, про якого говоритимуть, якого боятимуться і, звичайно, якому нема буде куди дівати гроші. З Днем студента!

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из университетов Чернигова на преподавателя физики учится один студент, да и тот поступил спонтанно. В вузе отмечают, что число абитуриентов, желающих поступить на "естественные" специальности, в последнее время уменьшается.

По материалам: pozdravok.ru.