Международный день художника 2021: лучшие открытки и поздравления
В среду, 8 декабря отмечается Международный день художника. Праздник был основан в 2007 году по инициативе Международной ассоциации "Искусство народов мира".
Примечательно, что это не единственная дата, посвященная изобразительному искусству. Так, в Украине национальный День художника празднуют во второе воскресенье октября (в 2021 году отмечался 10-го числа). К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, видео и поздравлений в стихах и прозе.Поздравления с Днем художника в стихах и прозе
Пусть вдохновение чаще посещает,
От красоты, что жизнь так освещает
Звенит пусть колокольчиком всегда
Душа художника, творящая зовет мечта.
Работалось всегда, чтобы хорошо,
А в сердце было и спокойно, и тепло,
Всегда ценит любое короткое мгновение,
Особого рассвета первый робкий блик.
Когда темно, чтобы видели душой!
Работы замечательной, известности большой!
Удачи вам в погоне за мечтой!
***
Художникам бажаю вірної музи,
Щоб полотна відбивали красу.
Щоб роботи ваші високо цінували,
Щоб кожен зміг здійснити мрію.
***
Ти завжди твориш шедеври,
Тільки кисть знаходять руки.
Зі святом тебе, художник,
Нехай душа не знає нудьги.
***
Сьогодні день художників,
Привітати ми їх раді,
побажаємо удачі,
І великої нагороди,
Здоров'я щоб – міцне,
Доля й муза – вірні,
У роботі йшов розвиток,
І потрібні вам події!
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Поздравляю с Днем художника! Желаю великих шедевров, вдохновения, идей, крепкого здоровья, большого счастья и большой верной любви!
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З Днем художника, дорогий майстер пензля! Я бажаю написати свою картину життя такою, якою її хоче уявити душа. Нехай вона гратиме яскравими фарбами, а небо буде ясним, блакитним і чистим. Бажаю завжди відчувати щастя та бачити усмішку на рідних обличчях.Открытки и картинки ко Дню художника
Как сообщал OBOZREVATEL, картину Ван Гога "Пшеничные стоги", выкраденную нацистами, продали с аукциона за рекордные 35,9 миллиона долларов. На холсте изображены женщины, работающие на полях во французском Арло.
По материалам: pozdravok.ru.