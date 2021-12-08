Международный день художника 2021: лучшие открытки и поздравления

В среду, 8 декабря отмечается Международный день художника. Праздник был основан в 2007 году по инициативе Международной ассоциации "Искусство народов мира".

Примечательно, что это не единственная дата, посвященная изобразительному искусству. Так, в Украине национальный День художника празднуют во второе воскресенье октября (в 2021 году отмечался 10-го числа). К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, видео и поздравлений в стихах и прозе.

Пусть вдохновение чаще посещает,

От красоты, что жизнь так освещает

Звенит пусть колокольчиком всегда

Видео дня

Душа художника, творящая зовет мечта.

Работалось всегда, чтобы хорошо,

А в сердце было и спокойно, и тепло,

Всегда ценит любое короткое мгновение,

Особого рассвета первый робкий блик.

Когда темно, чтобы видели душой!

Работы замечательной, известности большой!

Удачи вам в погоне за мечтой!

***

Художникам бажаю вірної музи,

Щоб полотна відбивали красу.

Щоб роботи ваші високо цінували,

Щоб кожен зміг здійснити мрію.

***

Ти завжди твориш шедеври,

Тільки кисть знаходять руки.

Зі святом тебе, художник,

Нехай душа не знає нудьги.

***

Сьогодні день художників,

Привітати ми їх раді,

побажаємо удачі,

І великої нагороди,

Здоров'я щоб – міцне,

Доля й муза – вірні,

У роботі йшов розвиток,

І потрібні вам події!

***

Поздравляю с Днем художника! Желаю великих шедевров, вдохновения, идей, крепкого здоровья, большого счастья и большой верной любви!

***

З Днем художника, дорогий майстер пензля! Я бажаю написати свою картину життя такою, якою її хоче уявити душа. Нехай вона гратиме яскравими фарбами, а небо буде ясним, блакитним і чистим. Бажаю завжди відчувати щастя та бачити усмішку на рідних обличчях.

Как сообщал OBOZREVATEL, картину Ван Гога "Пшеничные стоги", выкраденную нацистами, продали с аукциона за рекордные 35,9 миллиона долларов. На холсте изображены женщины, работающие на полях во французском Арло.

По материалам: pozdravok.ru.