Украденную нацистами картину Ван Гога продали с молотка за рекордные $35,9 млн. Фото

Картину под названием "Пшеничные стоги", написанную всемирно известным нидерландским художником Винсентом Ван Гогом, продали на аукционе Christie's за 35,9 миллионов долларов. На ней изображены женщины, работающие на полях в Арло (Франция).

Аукцион прошел в Нью-Йорке в четверг, 11 ноября. Такая сумма в два раза превышает предыдущий рекорд на этом аукционе, говорится в сообщении пресс-службы Christie's в Twitter.

Картина "Пшеничные стоги" после смерти художника принадлежала его брату. Ее оригинальное название "Meules de blé". Ван Гог создал холст в 1888 году.

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В 1913 году ее приобрел еврейский промышленник Макс Мейровски. Из-за преследования в период Второй мировой войны ему пришлось бежать из страны. Картина тогда перешла во владение Мириам Кэролайн Александрины де Ротшильд, впоследствии сбежавшей в Швейцарию.

С 1941 года произведение искусства хранилось в музее Jeu de Paume, который нацисты использовали для хранения картин и других произведений.

На публике "Meules de blé" последний раз видели в Амстердаме, в Стеделийском музее. Это было в 1905 году. По последним данным, в 1978 году коллекционер Эдвард Локридж Кокс выкупил картину у галереи Wildenstein & Co в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, аукционный дом Sotheby's планирует две картины уличного художника Бэнкси выставить на торги за токены Ethereum (ETH), причем ставки в криптовалюте можно будет впервые делать прямо во время торгов.