Масленица 2021: прикольные поздравления, картинки и открытки
Начало Масленицы в 2021 году приходится на Международный женский день, 8 марта. Продлится она традиционно неделю и завершится в Прощеное воскресенье, 14 марта.
Масленица – один из самых веселых народных праздников, который символизирует проводы зимы и пробуждение природы. Шуточные поздравления, видео, картинки и открытки – далее в OBOZREVATEL.Поздравления с Масленицей в стихах
Масляна до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Радій, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам багато,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
***
Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу встретим
С пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не "славит",
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
А улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
***
Ура! Закінчилась зима!
Пора тепла до нас прийшла.
Всіх з Масницею вітаю,
Гуляння жаркого бажаю!
Їжте смачні млинці,
Встрепеніться від зими.
Нехай відтепер в житті будуть
Тільки сонячні дні!Поздравления с Масленицей в смс
Вітаю Вас весною
З Масницею золотою
І з рум'яними млинцями,
З духовими пиріжками!
***
Масленица в дом пришла
И весну нам принесла,
Блинчиков мы испечем,
Зиму дружно проведем.
***
З Масницею вітаю!
Пишних млинців бажаю.
І з ікоркою, і з грибами,
Щоб їх їсти завжди з друзями.
***
Поздравляю с Масленицей!
Пусть она согреет,
Даст тепла и радости,
Нежности, веселья.
Солнышком обнимет
И добром хранит,
Все проблемы снимет,
Мечты осуществит.Поздравления с Масленицей в прозе
Щиро вітаю з Масляною, зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум'яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе тільки щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток!
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С Масленицей вас! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
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Вітаю з Масницею, з пробудженням весни. Бажаю, щоб у вашому житті з новою силою зацвіли коханя, ніжність і радість. Щоб ваші дні наповнилися повноводними струмками щастя. Щоб у ваших душах задзвеніла крапель благополуччя і світла. Добра, смачних млинців і гарного настрою!Картинки и открытки на Масленицу
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Масленица по дням недели и что строго нельзя делать во время праздника. Дата Масленицы не является фиксированной, а после ее завершения у православных начинается Великий пост, цель которого – подготовка к Великой Пасхе.
По материалам: pozdravok.ru.