Масленица 2021: прикольные поздравления, картинки и открытки

Начало Масленицы в 2021 году приходится на Международный женский день, 8 марта. Продлится она традиционно неделю и завершится в Прощеное воскресенье, 14 марта.

Масленица – один из самых веселых народных праздников, который символизирует проводы зимы и пробуждение природы. Шуточные поздравления, видео, картинки и открытки – далее в OBOZREVATEL.

Масляна до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Радій, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб жилося вам багато,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

Праздник солнечный пришел,

Ставим все блины на стол!

Масленицу встретим

С пожеланьем этим:

Счастья близким и родным,

Пусть не будет стол пустым,

Пусть здоровье не оставит,

Сплетник на весь мир не "славит",

Дружба крепнет, не черствеет,

Кошелек не опустеет,

А улыбок хоровод

Вас кружит из года в год!

***

Ура! Закінчилась зима!

Пора тепла до нас прийшла.

Всіх з Масницею вітаю,

Гуляння жаркого бажаю!

Їжте смачні млинці,

Встрепеніться від зими.

Нехай відтепер в житті будуть

Тільки сонячні дні!

Вітаю Вас весною

З Масницею золотою

І з рум'яними млинцями,

З духовими пиріжками!

***

Масленица в дом пришла

И весну нам принесла,

Блинчиков мы испечем,

Зиму дружно проведем.

***

З Масницею вітаю!

Пишних млинців бажаю.

І з ікоркою, і з грибами,

Щоб їх їсти завжди з друзями.

***

Поздравляю с Масленицей!

Пусть она согреет,

Даст тепла и радости,

Нежности, веселья.

Солнышком обнимет

И добром хранит,

Все проблемы снимет,

Мечты осуществит.

Щиро вітаю з Масляною, зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум'яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе тільки щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток!

***

С Масленицей вас! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

***

Вітаю з Масницею, з пробудженням весни. Бажаю, щоб у вашому житті з новою силою зацвіли коханя, ніжність і радість. Щоб ваші дні наповнилися повноводними струмками щастя. Щоб у ваших душах задзвеніла крапель благополуччя і світла. Добра, смачних млинців і гарного настрою!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Масленица по дням недели и что строго нельзя делать во время праздника. Дата Масленицы не является фиксированной, а после ее завершения у православных начинается Великий пост, цель которого – подготовка к Великой Пасхе.

По материалам: pozdravok.ru.