Лазарева суббота 2021: что нельзя делать и о чем молиться Богу

Православные верующие в Украине 24 апреля отмечают Лазареву субботу (Вербную субботу).

В этот день накануне Вербного воскресенья воспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря Иисусом Христом, а также ломают веточки вербы для освящения. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

В Лазареву субботу христиане вспоминают о воскрешении Иисусом Христом святого Лазаря – брата Марии и Марфы. Вместе с сестрами он жил в селении Вифания недалеко от Иерусалима.

Спаситель нередко бывал в их доме и называл Лазаря своим другом. Однажды Лазарь заболел, и Иисус, узнав об этом, сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Иисус прибыл в Вифанию спустя четыре дня после смерти Лазаря. Как говорится в Евангелии, Спаситель прослезился, узнав печальную новость. Он велел отвалить камень от пещеры, где был погребен умерший, помолился у тела и сказал: "Лазарь! Иди вон". Лазарь воскрес и вышел из пещеры.

Весть о чуде разлетелась по всей Иудее. И когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим, народ встречал Его как царя, устилая Его путь пальмовыми ветвями и своими одеждами.

Праведный Лазарь после своего воскрешения прожил еще тридцать лет. Он стал епископом Китийским и служил на Кипре, проповедуя христианство.

Лазарева суббота – большой церковный праздник. Воскрешение Лазаря почитается как одно из важнейших чудес Иисуса Христа, сотворенных за время Его земного пути, и символизирует то, что жизнь и смерть человека подвластны Богу, а также надежду на воскресение всех умерших, кто верил в Спасителя и следовал Его заповедям.

Верующим в этот день следует посетить богослужение и причаститься. Во время молитвы можно попросить Господа об исцелении от недугов души и тела для себя и близких, а также об исполнении заветного желания.

В Лазареву субботу верующие ломают веточки вербы, чтобы вечером или в сам праздник Вербного воскресенья принести их в храм.

Чин освящения вербы совершается на вечерней службе – Всенощном бдении Входа Господня в Иерусалим, хотя в некоторых храмах окропление проходит еще и в воскресенье, после литургии.

В Лазареву субботу продолжается Великий пост, однако в честь праздника ограничения послабляются. В частности, верующим разрешается есть икру любой рыбы и выпить немного вина. Яйцо, мясо, рыба, молоко остаются под запретом.

Освятить семена гороха в Лазареву – он даст вдвое больше урожая.

Можно помолиться Богу о хорошем здоровье, но нельзя просить о материальных благах, чтобы не прогневить Спасителя.

На вербе много сережек – год будет радостным и богатым на урожай.

Ежи и змеи выходят из своих укрытий – новых холодов не будет.

Конфликтовать , злиться, допускать любые негативные эмоции.

Работать по дому и физически.

Участвовать в шумных застольях и развлекательных мероприятиях с алкоголем.

Употреблять в пищу яйца, рыбу, молоко, мясо.

Топтать крошки еды, упавшие со стола на пол, – согласно поверью, это считается дурным знаком.

Также рекомендуется воздержаться от интимной близости, как и на весь период Великого поста.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Вербное воскресенье. В 2021 году этот праздник приходится на 25 апреля.