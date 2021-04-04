Папа Франциск вспомнил об Украине в пасхальном послании

Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании упомянул войну на востоке Украины.

Как сообщает Vatican News, священнослужитель пожелал скорейшего возвращения пленных домой.

"Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений", – говорил Папа.

Также он рассказал о жертвах коронавируса и призвал страны оказать необходимую помощь всем, особенно нуждающимся семьям.

"Воскресший Христос есть надежда для тех, кто все еще страдает от пандемии, для больных и тех, потерял близкого человека. Господь да утешит их и да поддержит усилия врачей и санитаров... Господь да наставит государственные власти оказать необходимую помощь всем, особенно нуждающимся семьям. К сожалению, пандемия стала причиной драматического роста числа бедных и отчаяния тысяч людей", – сказал глава Ватикана.

Кроме того, Папа призвал проявлять солидарность и поддержку мигрантам. Он поблагодарил Ливан и Иорданию, принимающих множество беженцев, спасающихся от сирийского конфликта.

Отметим, что пасхальное богослужение проходило с соблюдением карантинных мер: кардиналы и прихожане были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, что в 2020 году Папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском и обсудил войну на Донбассе и коронавирусный мировой кризис.