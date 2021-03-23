Когда Благовещение в 2021 году: дата, традиции и запреты праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году эта дата выпадает на среду.

Благовещение – один из важнейших праздников в православии и католицизме. В этот день христиане вспоминают о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении у нее Иисуса Христа. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах праздника.

История Благовещения

Как сказано в Библии, Дева Мария родилась в семье святых Анны и Иоакима и была воспитана в храме Иерусалима, куда ее в возрасте трех лет по Божьей воле отдали родители.

В 14 лет ей полагалось выйти замуж за Иосифа – плотника из Назарета. Однажды Марии явился сам Архангел Гавриил, принесший ей благую весть о том, что она родит Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя.

Для христиан Благовещение символизирует воплощение Господа в мире людей Pixabay

"Радуйся Благодатная! – сказал он. – Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". Мария смиренно приняла Божью волю: "Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". Когда она сказала, что не знает мужа, ангел поведал: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя".

Для христиан Благовещение символизирует воплощение Господа в мире людей, отмечают в ПЦУ. Праздник отмечается примерно с 4 века. К 8 веку он стал одним из важнейших торжеств для православной церкви. В этот же период его стали отмечать и католики.

Марии явился Архангел Гавриил, принесший ей благую весть о том, что она родит Иисуса Христа Pixabay

Традиции Благовещения

В православии Благовещение – один из двунадесятых (важнейших) праздников. В храмах совершается всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. Священнослужители читают литургию святого Иоанна Златоуста. Их праздничное облачение – голубого цвета , символа Пресвятой Богородицы.

После богослужения священники выпускают в небо белых голубей – символическое напоминание людям о Благой вести и свободе, данной каждому Божьему творению.

После богослужения на Благовещение священники выпускают в небо белых голубей

В 2021 году Благовещение не выпадает на Страстную неделю, поэтому ограничения Великого поста послабляются. Так, к употреблению позволена рыба.

Верующие пекут дома пресные хлебцы – просфоры, которые затем освящают на службе в храме. Каждому члену семьи полагается есть просфору натощак.

Считается, что на Благовещение в доме должны быть чистота и порядок – согласно поверью, это сулит счастье. Уборку старались сделать за два-три дня до праздника.

Накануне работать по дому и на земле нежелательно, день стоит провести в молитвах. Чтобы очистить жилище от злых сил, наши предки жгли свечи в домах.

Приметы на Благовещение

Как Благовещенье проведешь, так и будешь жить весь год.

Какое Благовещенье – такая и Светлая неделя будет.

Ясная погода – к богатому урожаю и погожему лету.

Дождь – к удачной рыбалке и обилию грибов осенью.

Если загадать желание в Благовещение, оно обязательно сбудется.

Ясная погода на Благовещение – к богатому урожаю и погожему лету Pixabay

Что нельзя делать на Благовещение

Заниматься любой работой. "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", – гласит пословица.

Давать в долг и отдавать что-либо из дома – согласно поверью, это может привести к потерям в будущем.

Грешить: ссориться, сквернословить, злиться, обижать близких.

Есть мясо, яйца, молоко – 7 апреля продолжается Великий пост. Запрет снимается только с употребления рыбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великий пост в 2021 году начался 15 марта и продлится до 1 мая включительно. Это главный пост для верующих, который предусматривает ряд строгих запретов.